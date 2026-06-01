Osimhen'in peşindeki kulüp ortaya çıktı

Victor Osimhen, Chelle'nin açıklamasının ardından dün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Nijeryalı futbolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Az önce Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır. Bu konuşma ve her zaman ülkemi temsil etme fırsatı için minnettarım ve kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim."