Osimhen'in peşindeki kulüp ortaya çıktı

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'nin, Victor Osimhen için yaptığı "Kulüp değiştirme durumu var" açıklaması gündem oldu. Yıldız golcüye talip olan takım da ortaya çıktı.
Galatasaray'ın üst üste kazandığı şampiyonluklarda önemli rol oynayan Victor Osimhen, sezonun bitmesine rağmen en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
Nijeryalı yıldızın geleceğiyle ilgili tartışmalar, milli takım cephesinden gelen açıklamaların ardından yeniden alevlendi.
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Polonya ve Portekiz ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunda Osimhen'in yer almamasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, oyuncunun olası transfer sürecine dikkat çekmişti.
Chelle açıklamasında, "Victor Osimhen'in takımdan ayrılma ve kulüp değiştirme durumu var. Kafası tamamen burada olmayacaksa maça çıkmasındansa evinde kalmasını tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamaların ardından yeni transfer iddiaları ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre, Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Chelsea öne çıktı.
Ancak haberde, Galatasaray yönetimine ulaşan resmi bir teklif bulunmadığı ve sarı-kırmızılı kulübün yıldız oyuncuyu 150 milyon euro altına bırakmayı düşünmediği aktarıldı.
Victor Osimhen, Chelle'nin açıklamasının ardından dün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Nijeryalı futbolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Az önce Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır. Bu konuşma ve her zaman ülkemi temsil etme fırsatı için minnettarım ve kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim."
27 yaşındaki golcü, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 33 karşılaşmada görev aldı. Osimhen, bu maçlarda 22 gol ve 8 asist üreterek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.
Nijeryalı yıldızın sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Buna rağmen transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin oyuncuyu yakından izlemeyi sürdürdüğü belirtiliyor.