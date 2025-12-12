Yeni Şafak
PFDK Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye faturayı kesti: Yöneticilere men, kulüplere milyonluk şok!

PFDK Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye faturayı kesti: Yöneticilere men, kulüplere milyonluk şok!

08:11 12/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
<p>PFDK, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezaları verdi.</p><p><br></p>
PFDK, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezaları verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in dev kulüpleri hakkında çarpıcı kararlarını açıkladı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye toplamda milyonlarca lirayı bulan para cezaları kesildi. Ceza listesinde en yüksek faturanın Galatasaray'a çıktığı görülürken, Beşiktaş ve Fenerbahçe de yüklü cezalarla karşılaştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kulüpler ve yöneticilere verilen cezaları duyurdu.


En yüksek para cezası 5.2 milyon TL ile Galatasaray'a uygulanırken, Beşiktaş'a 3.7 milyon TL, Fenerbahçe'ye 760 bin TL ve Trabzonspor'a 400 bin TL para cezası kesildi.


Kurul, yöneticilere de çeşitli men cezaları verdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün men, Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya ise 3 milyon TL para cezası ve 45 gün men cezası uygulandı.


Çaykur Rizespor'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2.7 milyon TL, kulüp yöneticisi Hasan Yavuz Bakır'a ise 2 milyon TL para cezası ve 15 gün men verildi.


