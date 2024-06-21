Portekizli yıldız futbolcudan Türk taraftarlara gözdağı

"Türkiye, Çalhanoğlu gibi deneyimli bir oyuncuya sahip. Montella çok iyi bir sistem kurmuş, çok genç ve çok koşan bir takım. Gürcistan maçında Türk taraftarların desteğini gördük, o desteği arkalarına aldıklarında bizim maçı dengede tutmamız gerekiyor. Hücum futbolu oynuyorlar ama savunmaya çok fazla önem vermiyorlar."