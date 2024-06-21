Portekizli yıldız futbolcudan Türk taraftarlara gözdağı

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez ile futbolculardan Rafael Leao, EURO 2024 F Grubu'nda oynanacak Türkiye maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı. Leao, Türk taraftarlarının oluşturacağı atmosfer hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
EURO 2024 F Grubu ikinci karşılaşmasında Portekiz, Türkiye ile karşı karşıya gelecek.
Portekiz Milli Takımı, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşma öncesi teknik direktör Roberto Martinez ile futbolculardan Rafael Leao basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Türkiye, Çalhanoğlu gibi deneyimli bir oyuncuya sahip. Montella çok iyi bir sistem kurmuş, çok genç ve çok koşan bir takım. Gürcistan maçında Türk taraftarların desteğini gördük, o desteği arkalarına aldıklarında bizim maçı dengede tutmamız gerekiyor. Hücum futbolu oynuyorlar ama savunmaya çok fazla önem vermiyorlar."
"Arda Güler son yıllarda çok iyi işler yapan bir oyuncu. Montella çok iyi bir takım yaratmış. Arda Güler'in oyunu Türkiye'nin güçlü oyunu için önemli olacaktır ama bunlara önlem aldık."
"Cristiano'nun Portekiz Milli Takımı'nda yer alabilmek için çok daha fazla çalışması gerekiyor. Önümüzde de çok güçlü bir Türk taraftar atmosferi olacak. Bu kadar fazla turnuvada yer almış bir oyuncuyu 'Neden çağırdınız?' gibi bir soru sorulmasını anlamıyorum."
Futbolcu Rafael Leao ise şöyle konuştu:
''Çekya takımının da taraftarı çok gürültülüydü. Yarın çok büyük bir baskı olacağını düşünmüyorum çünkü mental olarak bu hazırlığa sahibiz. Çekya maçından dolayı deneyimliyiz.''
"Hakan Çalhanoğlu, kesinlikle bir fark yaratacak. Birlikte Milan'da oynadık. İnanılmaz bir oyuncu. Hem savunmada hem de skor üretme konusunda etkili."