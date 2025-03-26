Real Madrid 18. sırada! İşte genç futbolcuları en çok oynatan kulüpler…

Avrupa’nın beş büyük ligi kabul edilen Ligue 1, Premier League, Serie A, LaLiga ve Bundesliga’da bu sezon U21 (21 yaş altı) oyuncularına en çok süre veren takımları derledik. Genç oyunculara forma şansı verme konusunda Avrupa’nın en cömert ligi Ligue 1 oldu. Fransız ekipleri, 2023/24 sezonunda U21 oyunculara toplamda 102.910 dakika süre verdi.



