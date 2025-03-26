Real Madrid 18. sırada! İşte genç futbolcuları en çok oynatan kulüpler…

Avrupa futbolunda genç yeteneklere en çok forma şansı tanıyan kulüplerin sıralaması şaşırttı. Barcelona, listede ikinci sırayı alarak genç oyuncu politikasıyla öne çıkarken, Real Madrid 18. sırada yer alarak beklentileri karşılayamadı. Bu çarpıcı veri, iki dev kulübün altyapı ve gelişim yaklaşımlarındaki farkı gözler önüne serdi. İşte listenin tamamı…
Avrupa’nın beş büyük ligi kabul edilen Ligue 1, Premier League, Serie A, LaLiga ve Bundesliga’da bu sezon U21 (21 yaş altı) oyuncularına en çok süre veren takımları derledik. Genç oyunculara forma şansı verme konusunda Avrupa’nın en cömert ligi Ligue 1 oldu. Fransız ekipleri, 2023/24 sezonunda U21 oyunculara toplamda 102.910 dakika süre verdi.
Bu alanda LaLiga 88.216 dakikayla ikinci, Premier League ise 84.538 dakikayla üçüncü sırada yer aldı. Serie A (60.506) ve Bundesliga (60.323) ise listenin sonunda yer aldı. İşte genç oyunculara en çok şans veren takımlar...
15- MANCHESTER CİTY - 7,344 DAKİKA
14- NİCE - 7,413 DAKİKA
13- JUVENTUS - 7,654 DAKİKA
12- MANCESTER UNİTED - 8,348 DAKİKA
11- CHELSEA - 8,363 DAKİKA
10- CELTA VİGO - 8,543 DAKİKA
9- TOTTENHAM - 8,645 DAKİKA
8- REİMS - 9,005 DAKİKA
7- BRİGHTON - 9,172 DAKİKA
6- MONACO - 9, 274 DAKİKA
5- FRANKFURT - 10,196 DAKİKA
4- PSG - 10,214 DAKİKA
3- RB LEİPZİG - 10,896 DAKİKA
2- BARCELONA - 16,373 DAKİKA
1- STRASBOURG - 17,220 DAKİKA