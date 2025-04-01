Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında evinde Real Sociedad’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 22.30’da başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alberola Rojas yönetecek. Real Madrid, ilk maçta 26 Şubat 2025’te San Sebastian’da Real Sociedad’ı 1-0 mağlup etmişti. Maçın tek golünü 18 yaşındaki Brezilyalı genç yıldız Endrick atmıştı. Real Madrid, bu akşamki maça 1-0’lık avantajla çıkıyor ve evinde finale yükselmeyi hedefliyor. Peki, Real Madrid - Real Sociedad maçı hangi kanalda, şifresiz yayın var mı? İşte detaylar.

1 /8 İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid ve Real Sociedad bu akşam karşı karşıya gelecek.



2 /8 Real Madrid, ilk maçta 26 Şubat 2025’te San Sebastian’da Real Sociedad’ı 1-0 mağlup etmişti.



3 /8 Ancak o maçta Vinicius Jr.’a yönelik ırkçı tezahüratlar nedeniyle oyun bir süre durmuş ve bu olay büyük tepki çekmişti.



4 /8 Real Madrid, bu akşamki maça 1-0’lık avantajla çıkıyor ve evinde finale yükselmeyi hedefliyor. Real Sociedad ise deplasmanda zorlu bir geri dönüş peşinde.



5 /8 Real Madrid, Ancelotti yönetiminde bu kupayı üçüncü kez kazanarak bir ilke imza atmak istiyor.





6 /8 Ancelotti’nin öğrencileri Bernabeu’da bu sezon oynadığı 15 resmi maçta sadece 2 kez yenildi.



7 /8 REAL MADRİD - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Real Sociedad maçı bu akşam saat 22.30’da başlayacak. Karşılaşma tivibu SPOR 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



