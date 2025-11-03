Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer mesajı: Daha iyisini almalı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında iki farklı geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin transfer yapması gerektiği bölgeyi açıkladı.
"Jhon Duran hayal etmiş golü. Gerçekten bitirici bir vuruş ve bayağı bir emek sarf etti gol için."
"Maçtan önce kamuoyunda Fenerbahçe favori görünüyordu. Bunun sebebi son dönemde alınan sonuçlar. Oyuncuların enerjisi artıyor, iletişimleri iyi. Tabii hoca geldiği zaman deneme yanılmayla gidiyordu. Tedesco'da ivme kazanıldı."
"Beşiktaş'ta yeni teknik direktöre rağmen işler kötüye gitti. Sergen Yalçın'ın aklına Orkun'un atılacağı gelmemiştir. 2-0 öne geçiyorsunuz. Takım kaptanınız affederseniz işgüzarlık yaparak bir kırmızı kart görüyor, çok gereksiz bir şekilde."
"Son bölümde Silva'yla karşı karşıya kalıyorsunuz, vurmuyorsunuz dönen topta Emirhan hata yapıyor golü yiyorsunuz. İki film izledik. Beşiktaş'ın iyi başlayıp kötü bitiyor. Fenerbahçe'nin kötü başlayıp iyi bitiyor."
"Hemen hemen ligin 3'te 1'i. 11. haftaya geldik. Galatasaray'ın puan kaybı sonrası, Fenerbahçe'de şimdi Kadıköy'e Galatasaray da gelecek diyor bunu düşünüyor. Levent Mercan tercihinin elbet sebepleri vardır. Beşiktaş gibi bir takımla deplasmanda oynarken, hele 2-0'da geriye düşmüşken 1 puanı düşünmüş olabilir."
"Hocanın enerjisi, oyuncu için çok önemlidir. Oyun durduğu anlarda Jose Mourinho’nun 5 kişiyle birlikte istişare ettiğini hiç hatırlıyor muyuz? Mourinho, üstten bakan bir figürdü. Çok samimiyet de iyi bir şey değildir; ancak Tedesco’nun o dengeyi koruduğunu görebiliyorum."
"Hemen kaptanlık verdiğiniz zaman tehlikeli olabiliyor, Orkun'da sahada kararları kabullenmeme durumu var onu görüyorum. Orkun'da fevrilik var ben görüyorum. Anlamsız kartlar gördüğü zaman kaptanlığı da sorgulanabilir. Kaptan olmak, yazı tura gibi bir seçenek yapmak değildir. Kaptanın bir takımda bu hareketleri yapan bir oyuncuyu sakinleştirmesi lazım. Orkun tam tersi şu ana kadar. Tabii milli oyuncudur kalitesine bir şey diyemeyiz ama kaptanın hareketlerine dikkat etmesi gerekir."
"Beşiktaş, yeni kadroyla geriye gitti. Beşiktaş’ın bu kadrosu şampiyonluk yarışında olmaz; ancak bu kadar da puan kaybetmez."
"Şu ana kadar biz “Evet, Fenerbahçe aradığı santrforu buldu” diyemeyiz; ama tartışmasız çok iyi gol pozisyonuna giren bir santrforu var Fenerbahçe’nin. Ancak çok daha iyi bir santrfor alması gerekiyor. Soru işaretleri olan Jhon Duran, sadece golcü dediğimiz En-Nesyri değil; bunlardan daha iyi, oyun içerisinde daha kolektif bir santrfor almak gerekiyor.
Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili Sports Digitale'de yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle: