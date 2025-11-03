Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer mesajı: Daha iyisini almalı

"Hemen kaptanlık verdiğiniz zaman tehlikeli olabiliyor, Orkun'da sahada kararları kabullenmeme durumu var onu görüyorum. Orkun'da fevrilik var ben görüyorum. Anlamsız kartlar gördüğü zaman kaptanlığı da sorgulanabilir. Kaptan olmak, yazı tura gibi bir seçenek yapmak değildir. Kaptanın bir takımda bu hareketleri yapan bir oyuncuyu sakinleştirmesi lazım. Orkun tam tersi şu ana kadar. Tabii milli oyuncudur kalitesine bir şey diyemeyiz ama kaptanın hareketlerine dikkat etmesi gerekir."