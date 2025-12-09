Yeni Şafak
Salah'a flaş çağrı: Galatasaray ile Fenerbahçelileri karşı karşıya getirdi

Selman Ağrıkan
10:139/12/2025, Salı
Liverpool’da kadro dışı kalan Muhammed Salah için Fenerbahçe’nin eski başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp’ten dikkat çeken bir çağrı geldi.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, yedek kalmaktan memnun olmadığını ve takımdan ayrılabileceğini söylemişti.

Teknik dirketör Arne Slot'la sorun yaşayan Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Inter ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, devre arasında Liverpool'dan ayrılacağı konuşulan Muhammed Salah’a sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

Kutlualp, paylaşımında Mısırlı süperstarı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:


"Muhammed Salah, Fenerbahçe'ye gel! Futbolun gerçek tutkusunu yaşa ve burada seni bekleyen aşkı hisset"

Salah’ın adı son dönemde ezeli rakip Galatasaray ile de anılıyordu. Kutlualp’in bu çağrısı kısa sürede büyük etkileşim alırken, Fenerbahçe taraftarları da eski başkan adayının paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.

