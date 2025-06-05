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Şampiyonlar Ligi'nde en çok puan toplayan Türk takımı belli oldu: 2. Lig ekibi listede!

Şampiyonlar Ligi'nde en çok puan toplayan Türk takımı belli oldu: 2. Lig ekibi listede!

16:405/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tüm zamanlarda en çok puan toplayan Türk takımı belli oldu. Listede bir zamanlar Süper Lig’de mücadele eden 2. Lig ekibi de yer aldı. İşte Devler Ligi’nde en çok puan toplayan takımlar…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımları arasında en çok puan toplayan ekip Galatasaray oldu. 

Transfermarkt verilerine göre, sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi tarihinde 31 galibiyet, 33 beraberlik ile 126 puan elde etti.

İşte Devler Ligi’nde en çok puan kazanan takımlar;



BURSASPOR - 1 PUAN



BAŞAKŞEHİR - 3 PUAN

TRABZONSPOR - 7 PUAN

FENERBAHÇE - 40 PUAN

BEŞİKTAŞ - 51 PUAN

GALATASARAY - 126 PUAN

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