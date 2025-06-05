Şampiyonlar Ligi'nde en çok puan toplayan Türk takımı belli oldu: 2. Lig ekibi listede!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tüm zamanlarda en çok puan toplayan Türk takımı belli oldu. Listede bir zamanlar Süper Lig’de mücadele eden 2. Lig ekibi de yer aldı. İşte Devler Ligi’nde en çok puan toplayan takımlar…

1 /9 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımları arasında en çok puan toplayan ekip Galatasaray oldu.

2 /9 Transfermarkt verilerine göre, sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi tarihinde 31 galibiyet, 33 beraberlik ile 126 puan elde etti.

3 /9 İşte Devler Ligi’nde en çok puan kazanan takımlar;





4 /9 BURSASPOR - 1 PUAN





5 /9 BAŞAKŞEHİR - 3 PUAN

6 /9 TRABZONSPOR - 7 PUAN

7 /9 FENERBAHÇE - 40 PUAN

8 /9 BEŞİKTAŞ - 51 PUAN