Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Listede Galatasaray'dan o isim de var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunun ilk maçları oynandı. Temsilcimiz Galatasaray sahasında ağırladığı Juventus'u 5-2 yenerken haftanın en iyi 11'i açıklandı. Listede sarı-kırmızılı takımdan bir isim de yer aldı.
Öte yandan Sofascore verilerine göre Devler Ligi'nde haftanın en iyi 11'i belli oldu.
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN EN İYİ 11'İ