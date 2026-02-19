Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Listede Galatasaray'dan o isim de var

14:5419/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunun ilk maçları oynandı. Temsilcimiz Galatasaray sahasında ağırladığı Juventus'u 5-2 yenerken haftanın en iyi 11'i açıklandı. Listede sarı-kırmızılı takımdan bir isim de yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray konuk ettiği Juventus'u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Öte yandan Sofascore verilerine göre Devler Ligi'nde haftanın en iyi 11'i belli oldu.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN EN İYİ 11'İ

