Samsunspor’un yıldızı sezonu Avrupa’nın birincisi olarak kapattı!

15:14 28/05/2026, Perşembe
Samsunspor'un bu sezon Avrupa sahnesindeki büyüleyici yolculuğunda, takımın hücum hatlarını yöneten 26 yaşındaki Danimarkalı orta sahası Carlo Holse tarihi bir başarı elde etti.

Danimarkalı orta saha Carlo Holse, UEFA Konferans Ligi'nde sezonun asist kralı oldu.

5 asist ile turnuvanın en çok asist yapan oyuncusu unvanını alan Holse, Samsunspor formasıyla dikkat çekici bir başarıya imza attı.


Holse, 2025-26 sezonu UEFA Konferans Ligi'nde 10 maçta 5 asistlik katkıyla ilk sırada yer aldı. 


Bu performansıyla birçok yıldız ismi geride bırakan 26 yaşındaki futbolcu, takımının Avrupa macerasında önemli rol oynadı.


Samsunspor'un başarılı oyuncusu, bu sezon Avrupa'da istikrarlı katkısıyla öne çıktı.


