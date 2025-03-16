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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş için sert sözler: 'Teknik direktör yer'

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş için sert sözler: 'Teknik direktör yer'

Haber Merkezi
11:0816/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda 9 kişi kalan TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, sert sözlerle oyuncuları eleştirdi.

Beşiktaş'ın 9 kişi kalan TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilmesi, siyah beyazlı camiada tepkilere neden oldu.

Futbol yorumcusu ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrasında sert ifadeler kullandı. Yalçın'ın ifadeleri şu şekilde:

"Daha önce Beşiktaş'la ilgili 'teknik direktör takımı' değil demiştim. Bu takım, 'deknik direktör yer' demektir bu."

"Beşiktaş'ta resmen futbol hayatı bitmiş oyuncular var. Bu da Hasan Arat'ın yaptığı transferler yüzünden."

"Beşiktaş bu takımdan 10 oyuncu gönderip, yeni 10 oyuncu alabilir mi? Bence öyle maddi güç yok."

"Ciro Immobile için daha önce konuştum ama bana tepki gösterdiler. Immobile gibi santrforla Türkiye'de şampiyon olamazsın! Victor Osimhen, Edin Dzeko gibi mücadele eden, hava topu alan, top saklayan oyuncu lazım."

"Bu Joao Mario eskiden iyi bir oyuncumuymuş? Ben hiç izlemedim, ne oynuyormuş bu?"

"Beşiktaş 48 tane orta yapmış! Sen Bournemouth musun ya! Senin hava hakimiyeti yüksek takım değilsin! Ne ortası bu kadar?"

"Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e kimse bir şey demesin, adamın yapabileceği bir şey yok, bu kadar. İki maç sonra 'Toparlandı' dediler. Ne toparlandı? Söyledim burada bunları. Beşiktaş sezon sonuna kadar kaybedecek, kazanacak, berabere kalacak ve sezonu bitirecek."

#Beşiktaş
#TÜMOSAN Konyaspor
#Sergen Yalçın

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