Sergen Yalçın'dan Beşiktaş için sert sözler: 'Teknik direktör yer'

"Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e kimse bir şey demesin, adamın yapabileceği bir şey yok, bu kadar. İki maç sonra 'Toparlandı' dediler. Ne toparlandı? Söyledim burada bunları. Beşiktaş sezon sonuna kadar kaybedecek, kazanacak, berabere kalacak ve sezonu bitirecek."