Simeone 15 yıl sonra Atletico Madrid'den ayrılıyor: Yeni takımıyla anlaşma sağladı

Atletico Madrid'de 15 yıllık Diego Simeone dönemi sona eriyor. Arjantinli teknik adamın gelecek sezon için ön sözleşme imzaladığı takım açıklandı.
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’de bir devir kapanıyor. 15 yıldır kulübün başında bulunan Arjantinli teknik direktör Diego Simeone’nin sezon sonunda görevinden ayrılacağı yazıldı.
Uzun süredir geleceği merak konusu olan deneyimli çalıştırıcının, gelecek sezon için İtalya Serie A temsilcisi Inter ile ön sözleşme imzaladığı açıklandı. Böylece Simeone, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
2011 yılında Atletico Madrid’in başına geçen Simeone, görev süresi boyunca kulübü Avrupa’nın en rekabetçi takımlarından biri haline getirdi. Disiplinli oyun anlayışı ve savunma merkezli sistemiyle dikkat çeken Arjantinli teknik adam, Madrid ekibiyle La Liga şampiyonluğu başta olmak üzere birçok önemli başarıya imza attı.