Simeone 15 yıl sonra Atletico Madrid'den ayrılıyor: Yeni takımıyla anlaşma sağladı

2011 yılında Atletico Madrid’in başına geçen Simeone, görev süresi boyunca kulübü Avrupa’nın en rekabetçi takımlarından biri haline getirdi. Disiplinli oyun anlayışı ve savunma merkezli sistemiyle dikkat çeken Arjantinli teknik adam, Madrid ekibiyle La Liga şampiyonluğu başta olmak üzere birçok önemli başarıya imza attı.