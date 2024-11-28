UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, mide enfeksiyonu geçiren Amrabat ve grip olan Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı. Bu isimler dışında sarı kart cezası bulunan Becao da kafileye dahil edilmedi. Sarı-lacivertli takımda Kostic, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Oğuz Aydın da UEFA listesinde olmadıkları için maçta forma giyemeyecek. İşte Slavia Prag - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /15 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.



2 /15 Bugüne kadar Fenerbahçe ile karşılaştığı tek eşleşmeyi 2021/22 Konferans Ligi play-off aşamasında oynayan Slavia Prag, hem iç sahada hem de deplasmanda 3-2 galip gelerek tur atlamıştı.



3 /15 Fenerbahçe, Çekya takımlarıyla oynadığı son sekiz resmi maçın sadece ikisini kaybetti (4G 2B) ancak bu iki mağlubiyet de Slavia Prag karşısında geldi (Şubat 2022).



4 /15 Avrupa Ligi'nde çıktığı son iki maçı kaybeden Slavia Prag, bir Avrupa kupası sezonunda üst üste üç yenilgi aldığı son seriyi Mart-Nisan 1996 arasında yaşadı (UEFA Kupası).



5 /15 Son Avrupa Ligi maçında AZ'ye 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, daha önce bu turnuvada tek sezonda üst üste iki yenilgi almadı.



6 /15 Evinde oynadığı son 10 Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Slavia Prag (7G 2B), tek yenilgisini geçen sezon Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Milan'a 3-1 mağlup olarak aldı (Mart 2024).

7 /15 Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynadığı son sekiz maçta da karşılıklı goller atıldı (Fenerbahçe 13-13 Rakipler). Sarı-lacivertlilerin bu turnuvalarda üst üste dokuz karşılaşmada gole kapama yapamadığı son serisi Şubat 2017-Eylül 2018 arasındaydı.



8 /15 Avrupa Ligi'nde geride kalan dört haftada çektiği 37 şutun beşini gole çeviren Fenerbahçe (yüzde 13.5), bu turnuvanın güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana 2022/23'ün (yüzde 14) ardından en yüksek yüzdesine ulaştığı sezonu geçiriyor.

9 /15 Bu sezon Avrupa Ligi'nde Slavia Prag formasıyla en fazla toplam (10) ve isabetli şut (5) çeken oyuncu olan Simion Michez, geride kalan dört haftalık süreçte golle tanışamadı.



10 /15 Avrupa Ligi'nde çıktığı son iki maçta birer gol atan Youssef En-Nesyri, bu turnuva kariyerinde ilk kez üst üste üç karşılaşmada gol sevinci yaşamak istiyor.



11 /15 Görev yaptığı son Avrupa Ligi maçını 3-1 kaybeden Jose Mourinho (AZ 3-1 Fenerbahçe), bu turnuvada çalıştırdığı hiçbir takımın başında üst üste iki yenilgi almadı.



12 /15 FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK? Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, mide enfeksiyonu geçiren Amrabat ve grip olan Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı. Bu isimler dışında sarı kart cezası bulunan Becao da kafileye dahil edilmedi.



13 /15 ﻿Sarı-lacivertli takımda Kostic, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Oğuz Aydın da UEFA listesinde olmadıkları için maçta forma giyemeyecek.



14 /15 SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER SLAVİA PRAG 31 Antonin Kinsky 3 Tomas Holes 4 David Zima 5 Igoh Ogbu 12 El Hadji Malick Diouf 21 David Doudera 10 Christos Zafeiris 17 Lukas Provod 19 Oscar Dorley 13 Mojmir Chytil 25 Tomas Chory

