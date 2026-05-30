Son 10 dakikada 3 gol attılar: Küme düşmekten böyle kurtuldular

Ligue 1 play-out finali rövanş mücadelesinde Nice ve Saint-Étienne, ligde kalabilmek için adeta bir varoluş savaşına çıktı. 79. dakikada gelen penaltı golüyle sarsılan Nice, karşılaşmanın son 10 dakikasına girilirken sergilediği inanılmaz refleksle maçı 4-1’lik galibiyete taşımayı başardı.

3 /5 Ev sahibi ekibin gollerini 62. dakikada Jonathan Clauss, 81. dakikada Kail Boudacheile 87 ve 90+2. dakikalarda Elye Wahi kaydetti.



4 /5 Saint-Etienne'in tek golü ise 79. dakikada penaltıdan Zuriko Davitashvili'den geldi.

