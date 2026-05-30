Son 10 dakikada 3 gol attılar: Küme düşmekten böyle kurtuldular

Ligue 1 play-out finali rövanş mücadelesinde Nice ve Saint-Étienne, ligde kalabilmek için adeta bir varoluş savaşına çıktı. 79. dakikada gelen penaltı golüyle sarsılan Nice, karşılaşmanın son 10 dakikasına girilirken sergilediği inanılmaz refleksle maçı 4-1’lik galibiyete taşımayı başardı.
Ev sahibi ekibin gollerini 62. dakikada Jonathan Clauss, 81. dakikada Kail Boudacheile 87 ve 90+2. dakikalarda Elye Wahi kaydetti.
Saint-Etienne'in tek golü ise 79. dakikada penaltıdan Zuriko Davitashvili'den geldi.
Bu sonucun ardından Nice, gelecek sezon da Ligue 1'de mücadele etme hakkını elde ederken, Saint-Etienne ise Ligue 2'ye düştü.