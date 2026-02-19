Spalletti'den Galatasaray maçı sonrası alelacele Kenan Yıldız kararı: Juventus'ta yeni dönem başlıyor!

Galatasaray maçında Juventus'un yediği ilk golde topu kaptıran isim olan Kenan Yıldız'ın moralsiz olmasını göz önüne alan İtalyan teknik adamın, ara transfer döneminde Nice'ten kiralanan Boga da ilk 11'de oynamaya hazır ve istekli olduğu için bu yönde karar vereceği belirtildi.



