Spalletti'den Galatasaray maçı sonrası alelacele Kenan Yıldız kararı: Juventus'ta yeni dönem başlıyor!

12:5219/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Şampiyonlar Ligi'ndeki hezimet sonrası Juventus'ta taşlar yerinden oynuyor. Juventus teknik direktörü Spaletti, milli yıldızı Serie A'daki Como maçında kulübeye çekiyor. İşte detaylar.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray'a 5-2 yenilerek ağır bir hezimet yaşayan Juventus'ta, gözler hafta sonu Serie A'da Como ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi.


Siyah beyazlıların teknik direktörü Luciano Spalletti'nin Como maçı öncesinde, takımın yıldızı Kenan Yıldız hakkında radikal bir karar verme aşamasında olduğu ileri sürüldü.


Tuttosport'un haberine göre; Spalletti, cumartesi günü oynanacak maçta Kenan'ı yedeğe çekerek Jeremie Boga'ya forma şansı vermeyi planlıyor.


Galatasaray maçında Juventus'un yediği ilk golde topu kaptıran isim olan Kenan Yıldız'ın moralsiz olmasını göz önüne alan İtalyan teknik adamın, ara transfer döneminde Nice'ten kiralanan Boga da ilk 11'de oynamaya hazır ve istekli olduğu için bu yönde karar vereceği belirtildi.


#Juventus
#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
