Spor

SÜPER LİG 2024-2025 FİKSTÜR: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş derbileri kaçıncı hafta oynanacak?

14:41 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:44 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş derbileri kaçıncı hafta oynanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi. Derbilerin oynanacağı haftalar belirlendi. İşte takımların fikstürleri...

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı, 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

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2024-2025 sezonu Süper Lig fikstürü çekildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüp temsilcileri katıldı.

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İşte derbi haftaları

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

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Süper Lig 1. hafta karşılaşmaları

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İŞTE BAY GEÇECEK TAKIMLAR

1. hafta: Kayserispor

2. hafta: Trabzonspor

3. hafta: Beşiktaş

4. hafta: Gaziantep FK

5. hafta: Göztepe

6. hafta: Başakşehir

7. hafta: Hatayspor

8. hafta: Fenerbahçe

9. hafta: Adana Demirspor

10. hafta: Rizespor

11. hafta: Galatasaray

12. hafta: Alanyaspor

13. hafta: Antalyaspor

14. hafta: Kasımpaşa

15. hafta: Bodrum FK

16. hafta: Samsunspor

17. hafta: Konyaspor

18. hafta: Sivasspor

19. hafta: Eyüpspor

#süper lig
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