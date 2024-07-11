"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş derbileri kaçıncı hafta oynanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi. Derbilerin oynanacağı haftalar belirlendi. İşte takımların fikstürleri...
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı, 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
2024-2025 sezonu Süper Lig fikstürü çekildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüp temsilcileri katıldı.
İşte derbi haftaları
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
Süper Lig 1. hafta karşılaşmaları
İŞTE BAY GEÇECEK TAKIMLAR
1. hafta: Kayserispor
2. hafta: Trabzonspor
3. hafta: Beşiktaş
4. hafta: Gaziantep FK
5. hafta: Göztepe
6. hafta: Başakşehir
7. hafta: Hatayspor
8. hafta: Fenerbahçe
9. hafta: Adana Demirspor
10. hafta: Rizespor
11. hafta: Galatasaray
12. hafta: Alanyaspor
13. hafta: Antalyaspor
14. hafta: Kasımpaşa
15. hafta: Bodrum FK
16. hafta: Samsunspor
17. hafta: Konyaspor
18. hafta: Sivasspor
19. hafta: Eyüpspor