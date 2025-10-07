Yeni Şafak
Süper Lig ekibinde başkan istifa etti

19:417/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Trendyol Süper Lig ekibinin başkanı, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ve kişisel meseleler nedeniyle kulüp başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Kulüp başkanı Osman Sungur, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ve kişisel meseleler nedeniyle kulüp başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sungur yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Seneler sonra Süper Lig’e yeniden dönerek camiamıza bu gururu yaşatmanın onurunu taşımak, hayatımın en anlamlı başarılarından biri olarak kalacaktır. Bu süreçte, kulübümüz için her türlü maddi ve manevi fedakârlığı yaptım; tek bir amacım vardı: Gençlerbirliği’nin yeniden ayağa kalkması, taraftarlarımızın yüzünün gülmesi.

Ancak bugün, bir süredir yaşadığım sağlık sorunları ve kişisel meselelerim nedeniyle, kulüp başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldım.

Görevde bulunduğum süre boyunca yanımda olan, desteğini esirgemeyen yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve her şeyden önemlisi büyük Gençlerbirliği taraftarına en derin şükranlarımı sunuyorum."


Ankara temsilcisi, Süper Lig'in ilk 8 haftasında çıktığı karşılaşmalardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 5 puan topladı ve 14. sırada yer aldı.

#Trendyol Süper Lig
#Gençlerbirliği
#Osman Sungur
