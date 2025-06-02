Süper Lig'de sezonun en golcü yerlisi belli oldu

Süper Lig'de 2024-25 sezonunda krallık tacını Galatasaray'dan Victor Osimhen kazandı. Gol krallığı yarışı listesinde ilk 10'da sadece bir Türk futbolcu yer aldı. İşte Süper Lig'de sezonun en golcü isimleri:
1-) Victor Osimhen (Galatasaray): 26 gol
2-) Krzysztof Piatek (Başakşehir): 21 gol
3-) Yusuf en-Nesyri (Fenerbahçe): 20 gol
4-) Ali Sowe (Çaykur Rizespor): 19 gol
4-) Simon Banza (Trabzonspor): 19 gol
5-) Ciro Immobile (Beşiktaş): 15 gol
5-) Mame Thiam (Eyüpspor): 15 gol
6-) Edin Dzeko (Fenerbahçe): 14 gol
7-) Nuno da Costa (Kasımpaşa): 13 gol
7-) Romulo (Göztepe): 13 gol
8-) Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 12 gol
8-) Rafa Silva (Beşiktaş): 12 gol
8-) Rey Manaj (Sivasspor): 12 gol
9-) Bilal Boutobba (Hatayspor): 11 gol
9-) Dusan Tadic (Fenerbahçe): 11 gol
10-) Mamadou Fall (Kasımpaşa): 10 gol
10-) Marius Mouandilmadji (Samsunspor): 10 gol