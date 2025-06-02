Süper Lig'de sezonun en golcü yerlisi belli oldu

Süper Lig'de 2024-25 sezonunda krallık tacını Galatasaray'dan Victor Osimhen kazandı. Gol krallığı yarışı listesinde ilk 10'da sadece bir Türk futbolcu yer aldı. İşte Süper Lig'de sezonun en golcü isimleri:

1 /17 1-) Victor Osimhen (Galatasaray): 26 gol

2 /17 2-) Krzysztof Piatek (Başakşehir): 21 gol

3 /17 3-) Yusuf en-Nesyri (Fenerbahçe): 20 gol

4 /17 4-) Ali Sowe (Çaykur Rizespor): 19 gol

5 /17 4-) Simon Banza (Trabzonspor): 19 gol

6 /17 5-) Ciro Immobile (Beşiktaş): 15 gol

7 /17 5-) Mame Thiam (Eyüpspor): 15 gol

8 /17 6-) Edin Dzeko (Fenerbahçe): 14 gol

9 /17 7-) Nuno da Costa (Kasımpaşa): 13 gol

10 /17 7-) Romulo (Göztepe): 13 gol

11 /17 8-) Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 12 gol

12 /17 8-) Rafa Silva (Beşiktaş): 12 gol

13 /17 8-) Rey Manaj (Sivasspor): 12 gol

14 /17 9-) Bilal Boutobba (Hatayspor): 11 gol

15 /17 9-) Dusan Tadic (Fenerbahçe): 11 gol

16 /17 10-) Mamadou Fall (Kasımpaşa): 10 gol