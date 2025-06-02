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Süper Lig'de sezonun en golcü yerlisi belli oldu

Süper Lig'de sezonun en golcü yerlisi belli oldu

11:502/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'de 2024-25 sezonunda krallık tacını Galatasaray'dan Victor Osimhen kazandı. Gol krallığı yarışı listesinde ilk 10'da sadece bir Türk futbolcu yer aldı. İşte Süper Lig'de sezonun en golcü isimleri:

1-) Victor Osimhen (Galatasaray): 26 gol

2-) Krzysztof Piatek (Başakşehir): 21 gol

3-) Yusuf en-Nesyri (Fenerbahçe): 20 gol

4-) Ali Sowe (Çaykur Rizespor): 19 gol

4-) Simon Banza (Trabzonspor): 19 gol

5-) Ciro Immobile (Beşiktaş): 15 gol

5-) Mame Thiam (Eyüpspor): 15 gol

6-) Edin Dzeko (Fenerbahçe): 14 gol

7-) Nuno da Costa (Kasımpaşa): 13 gol

7-) Romulo (Göztepe): 13 gol

8-) Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 12 gol

8-) Rafa Silva (Beşiktaş): 12 gol

8-) Rey Manaj (Sivasspor): 12 gol

9-) Bilal Boutobba (Hatayspor): 11 gol

9-) Dusan Tadic (Fenerbahçe): 11 gol

10-) Mamadou Fall (Kasımpaşa): 10 gol

10-) Marius Mouandilmadji (Samsunspor): 10 gol

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