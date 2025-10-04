Yeni Şafak
Süper Lig'e damga vuran gol: Babası gibi attı

Selman Ağrıkan
16:244/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Alanyaspor forması giyen Rumen futbolcu Ianis Hagi, Gençlerbirliği maçında harika bir frikik golüne imza attı. Bir de asist yapan genç oyuncu, performansıyla bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Alanyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşı karşıya geldi.

Konuk takımın Rumen futbolcusu Ianis Hagi, performansıyla mücadeleye damga vurdu.

Maçın 14. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hagi, sert ve düzgün vuruşla Gençlerbirliği kalecisi Erhan Erentürk'ü mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor formasıyla ilk golünü kaydeden Ianis Hagi ayrıca mücadele Ui-jo Hwang'ın attığı golde de asisti yapan isim oldu.

26 yaşındaki futbolcunun frikikten attığı gol, Galatasaray'ın efsane ismi olan baba Gheorghe Hagi'yi hatırlattı.

