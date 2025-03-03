Futbol verilerinin yer aldığı Transfermarkt sitesinde dört büyüklerin son 10 sezondaki penaltı sayılarına ilişkin veriler yayınlandı. Buna göre son 10 yılda en çok penaltı kazanan takım belli oldu. Peki zirvede hangi takım var? İşte o sıralama...

1 /4 TRABZONSPOR KAÇ PENALTI KULLANDI? 4 - Trabzonspor (78 penaltı)

2 /4 BEŞİKTAŞ KAÇ PENALTI KULLANDI? 3- Beşiktaş (81 penaltı)

3 /4 FENERBAHÇE KAÇ PENALTI KULLANDI? 2 - Fenerbahçe (105 penaltı)

