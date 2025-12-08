Yeni Şafak
Süper Lig'in yıldızı yanmaktan son anda kurtuldu

13:028/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
Futbol dünyası bugün sabah saatlerinde endişe verici bir haberle sarsıldı. Samsunspor'un yıldız oyuncusunun aracının seyir halindeyken yandığı aktarıldı.

Süper Lig'in güçlü takımlarından Samsunspor, endişe verici bir haberle güne başladı.

Samsunsporlu futbolcu Musaba'nın kiralık olarak kullandığı aracın yandığı aktarıldı.

Samsunsporlu futbolcu Anthony Musaba'nın kiraladığı araç, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak kullanılamaz hale geldi.



Musaba, aracı yol kenarına çekerek olaydan yara almadan kurtuldu.

Musaba'nın ailesiyle birlikte aracın içerisinde olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncunun trafikteki diğer araçların kendilerini uyarması sonucunda kenara çektiği ve ailesini araçtan indirdiği ifade edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü aracın kullanılamaz hale geldiği gözlemlenirken Musaba ve ailesinin yara almadan olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Samsunsporlu Musaba, bu sezon kırmızı beyazlı forma altında dikkat çeken bir performans sergiliyor.

Musaba, bu sezon Samsunspor formasıyla çıktığı 18 maçta 6 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon başında Samsunspor'a transfer olmuştu. Hollanda vatandaşı olan futbolcu, geçtiğimiz sezon Championship takımlarından Sheffield Wednesday'da forma giymişti.

