Suudi Arabistan milli takımına dünyaca ünlü teknik adam: Hayaldi gerçek oluyor!

Suudi Arabistan Milli Takımı’nda Roberto Mancini ile yollar ayrılmak üzere. 2026 Dünya Kupası elemelerinde üst üste alınan puan kayıpları nedeniyle Mancini'nin takımda kalması çok zor bir ihtimal olarak görülüyor. Suudi Arabistan’ın takımın başına geçirmek istediği isim ise dış basında büyük ses getirdi. Detaylar haberimizde.
İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin teknik direktörlük yaptığı Suudi Arabistan tecrübeli isimle yolları ayırmak üzere.
2026 Dünya Kupası elemelerinde Bahreyn ile 0-0 berabere kalınması, öncesinde Japonya'ya 2-0 mağlup olunmasının ardından zaten gergin olan durumu daha da zorlaştırdı ve Mancini'nin takımın başında kalmasını imkansız hale getirdi.
Mancini ile 2027'ye olan sözleşmenin fesih koşulları görüşülüyor.
Takımın yeni hocasının kim olacağı merakla beklenirken Corriere della Sera'nın haberine göre Suudi Arabistanlı yöneticilerin hayali Zinedine Zidane.
Fransız teknik adam büyük başarılar yaşadığı Real Madrid'den ayrılmasından bu yana 2021 yılından beri takımsız ve ismi Cezayir, Bayern Münih, PSG ve hatta son aylarda Manchester United ile anılmıştı ancak herhangi bir takımın başına geçmemişti.
Suudi Arabistan'ın hedeflerinden biri eski hocaları Herve Renard da olsa en çok istenen isim Zidane ancak başarılı teknik adam teklifleri reddetmeye devam ediyor.
Zidane'nin maddi olarak güçlü tekliflere ne yanıt vereceği merak konusu.