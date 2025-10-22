Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması: Yorum yapması zor

"Ben maç içinde şiddetli oyundan yanayım. Geçmişi konuşmayı tercih eden birisi değilim. Altı haftadır buradayım, bu süreyi değerlendirebilirim. Oyuncularım bu süre zarfında ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar, açlar ve istekliler. Sürekli olarak kendimizi geliştirmek istiyoruz. Futbolcular da ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Kazandıkça daha iyi noktaya geleceğiz. Birçok oyuncumuz milli takıma gidiyor. Oyundaki fitlik anlamında bu ayrı bir durum oluşturabiliyor. Gitmeyen oyuncular, maç fitliğini kaybedebiliyor biraz daha. Giden oyuncular da oynamazsa en kötü senaryo oluyor. Biz gece gündüz teknik heyetle birlikte Fenerbahçe için elimizden geleni yapıyoruz."



