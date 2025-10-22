Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması: Yorum yapması zor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Domenico Tedesco, maç için düzenlenen basın toplantısında konuştu. Stuttgart'ın zor bir rakip olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, "Taraftarlarımıza, dolu stadyumuma ihtiyacımız var" dedi. Tedesco ayrıca Jhon Duran'ın sahalara dönüşüyle ilgili soruya da cevap verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Stuttgart maçı öncesi açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Hoca olarak şunu söyleyebilirim; Stuttgart'ta 10 sene çalıştım. Gençken çalışmaya başlamıştım. Futbola orada başladım. Akademi gruplarında çalışma imkanım oldu. Hoca olarak şunu söyleyebilirim; her zaman kendinizi geliştirmelisiniz. Durursanız, gelişiminiz azalır, iyi bir teknik direktör olma konusunda mesafe katedemezsiniz."
"Stuttgart ile oynamak her zaman zordur. Kendi evimizde oynayacağız. Her şeye ihtiyacımız var. Yüksek çalışma reytingine ve taraftarlarımıza, dolu stadyumuma ihtiyacımız var."
"Çok fazla maç oynadık. Bu maçlarda Kerem, En-Nesyri sürekli oynadı, İsmail sürekli oynadı, Nene keza fırsat bulanlardan, Milan Skriniar devamlı oynadı, Ederson fitse sürekli oynadı, Jayden öyle, Semedo fitse oynamaya devam etti. Şöyle bir durum var; sakatlıklar oldu Semedo ve Ederson'da. Bu sakatlıklar oluştuğu zaman bu sizi etkiliyor. Kadroyu değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Oyuncuları oynatarak güvendiğimizi gösteriyoruz."
"Son 7-8 günde 3 tane maça çıktık. Bazen oyuncular size gelip ağrı hissettiklerini söyleyebiliyorlar. Bizler onları sahaya atmakla mükellefiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Son 4-5 maça bakınca 7 oyuncu aynı şekilde devam etti. Bana göre 2-3 değişiklik yapmak normal. Herkese, dengeye ihtiyacımız var. Yapmak istediğimiz şey bu; dengeyi kurmak. 7-8 oyuncunun devam etmesi küçük bir istatistik değil."
"Elde edilen sonuç önemli. Bazen topla yüzde 20 oynarsınız ama maçı kazanırsınız. Yarınki maç özelinde bunu söyleyebiliriz. Rakibi izlediğinizde kalitesine bakarsınız, oyun tarzını görürsünüz. Ekstra bir şey yakalarsanız takımıma ve ekibime araştırtırım. Kendi noktamıza bakmak da çok önemli. Rakamlar yalan söyler bazen, gerçeği yansıtmaz."
"Bir stoper arayışımız vardı. İki oyuncu vardı. Birinci oyuncu çok hızlıydı, ikinci oyuncu değerlerin yarısına sahipti. Biz ikinciyi tercih ettik. Çünkü daha akıllıydı, doğru pozisyon almayı biliyordu. Çok uzun sprintler yapmasına gerek kalmıyordu. Datalar, bilgiler bazen tehlikelidir."
"Jhon Duran için yorum yapması zor. Yüzde yüz, şu maça hazır olacak demek zor. İdmanlara kısmen katılmakta. Zaman içerisinde göreceğiz. Umarım çok yakında aramıza katılmış olacak."
"Ben maç içinde şiddetli oyundan yanayım. Geçmişi konuşmayı tercih eden birisi değilim. Altı haftadır buradayım, bu süreyi değerlendirebilirim. Oyuncularım bu süre zarfında ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar, açlar ve istekliler. Sürekli olarak kendimizi geliştirmek istiyoruz. Futbolcular da ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Kazandıkça daha iyi noktaya geleceğiz. Birçok oyuncumuz milli takıma gidiyor. Oyundaki fitlik anlamında bu ayrı bir durum oluşturabiliyor. Gitmeyen oyuncular, maç fitliğini kaybedebiliyor biraz daha. Giden oyuncular da oynamazsa en kötü senaryo oluyor. Biz gece gündüz teknik heyetle birlikte Fenerbahçe için elimizden geleni yapıyoruz."