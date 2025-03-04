Bugün sosyal medyada TFF Hakemi Mehmet Türkmen ile ilgili paylaşılan bir okul yıllığı gündem oldu. Buna sebep olan ise genç hakemin Fenerbahçeli olduğunu ima eden cümleler. Türkmen'in Galatasaraylı bir arkadaşının kendisi için yazdığı bir bölümün paylaşılması sonrasında TFF hakeminin Fenerbahçeli olduğu iddia edildi.