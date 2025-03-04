Süper Lig'deki hakem tartışmaları devam ederken gün içerisinde sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu. O fotoğrafta TFF Hakemi Mehmet Türkmen'in hangi takımlı olduğuna dair ipuçları gösterilmiş ve bu durum taraftar grupları arasında tartışma çıkartmıştı.
Bugün sosyal medyada TFF Hakemi Mehmet Türkmen ile ilgili paylaşılan bir okul yıllığı gündem oldu. Buna sebep olan ise genç hakemin Fenerbahçeli olduğunu ima eden cümleler. Türkmen'in Galatasaraylı bir arkadaşının kendisi için yazdığı bir bölümün paylaşılması sonrasında TFF hakeminin Fenerbahçeli olduğu iddia edildi.
Mehmet Türkmen son olarak Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan Süper Lig mücadelesini yönetmişti.
Sezon başında Süper Lig'de görev yapacak hakemler listesinde kendisine yer bulan Mehmet Türkmen, Ocak ayında ise FIFA kokartı almaya hak kazanmıştı.
Sosyal medyada yaşanan gündeme ilişkin Merkez Hakem Kurulu bir açıklama yapmadı. Mehmet Türkmen cephesinden de bir cevap gelmedi.
Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk haftalarda büyük takdir gören Mehmet Türkmen için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da övgü dolu cümleler kullanmıştı.
Mehmet Türkmen, Türkiye'de potansiyeli en yüksek hakemlerden biri olarak gösteriliyor.