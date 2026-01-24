Yeni Şafak
Trabzonspor’dan Galatasaraylıları sinirlendiren paylaşım: ‘Kendinizi bu kadar paralamayın’

Haber Merkezi
21:2324/01/2026, Saturday
G: 24/01/2026, Saturday
Galatasaray, Trabzonspor forması giyen 19 yaşındaki oyuncu Inao Oulai için kesenin ağzını açsa da, bordo mavili takımın istediği rakamlara henüz gelemedi. Bu arada Galatasaray’ın paylaşımına, Trabzonspor’dan Oulai’li yanıtı geldi.

Galatasaray, Trabzonsporlu oyuncu Inao Oulai’yi kadrosuna katmak istiyor.

Sarı kırmızılı takımın 30 milyon euro yakın bir para + Ahmed Kutucu’yu teklif ettiği biliniyor.

Trabzonspor ile 50 milyon euro istiyor.

Görüşmeler devam ederken, Galatasaray’dan Karagümrük maçı öncesinde 42 numaralı formayı giyen Abdülkerim paylaşımı geldi.

Trabzonspor ise bu fotoğrafa takımda 42 numaralı formayı giyen Oulai ile yanıt verirken, “Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı Trabzonsporlu taraftarlar beğenirken, Galatasaraylı taraftarlar ise tepki gösterdi.

