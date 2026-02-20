Avrupa'da play-off heyecanı sonrası UEFA listesi güncellendi. Galatasaray'ın 5 gollü Juventus zaferi ve Samsunspor'un Üsküp zaferiyle puanını 49.875'e çıkaran Türkiye, 9. sıradaki yerini perçinledi. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu ne, kaçıncı sırada? İşte sorunun cevabı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getiren İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ı ağırladı.
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Nottingham maçı 3-0 kazandı. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin tur şansı zora girdi.
Samsunspor ise Üsküp deplasmanında ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 kazandı.
UEFA ülke puanı mücadelenin ardından güncellendi.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere – 112.352
2- İtalya – 97.017
3- İspanya – 91.109
4- Almanya – 88.188
5- Fransa – 80.212
6- Portekiz – 69.266
7- Hollanda – 66.595
8- Belçika – 61.450
9- Türkiye – 49.875
10- Çekya – 47.625
11- Yunanistan – 46.512
12- Polonya – 45.125