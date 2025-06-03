Uğur Karakullukçu sezonun 11'ini seçti: Fenerbahçe'den iki ismi yazdı

Galatasaraylı futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, Süper Lig'de 2024-25 sezonunun en iyi 11'ini belirledi. Şampiyon Galatasaray'dan 5 futbolcuyu kadroya yazan Karakullukçu, Fenerbahçe'den ise iki isme yer verdi.
Uğur Karakullukçu'nun YouTube kanalı Kontraspor'da belirlediği sezonun 11'i şu şekilde:
Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Claudio Winck (Kasımpaşa)
Davinson Sanchez (Galatasaray)
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Marc Bola (Samsunspor)
Lucas Torreira (Galatasaray)
Fred (Fenerbahçe)
Dusan Tadic (Fenerbahçe)
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Rafa Silva (Beşiktaş)
Victor Osimhen (Galatasaray)
Uğur Karakullukçu'nun 11'inin sahaya dizilişi