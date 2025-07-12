Galatasaray yeni sezona hazırlık kapsamında bugün saat 21.30’da Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılacak maç S Sport Pus’tan yayınlanacak. Ümraniyespor - Galatasaray maçının canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılı ekip, ilk sınavını Ümraniyespor karşısında verecek.
Galatasaray - Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan yayımlanacak.
Galatasaray'da uzun bir sakatlıktan çıkan Mauro Icardi riske edilmeyecek.
Özel izinli olduğu için henüz kampa katılmayan Alvaro Morata, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Leroy Sane forma giymeyecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un Ümraniyespor karşısında geçen sezon çok süre alan ve milli takımlara giden futbolculara forma vermesi beklenmiyor.
Sarı-kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıkları kapsamında 19 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak.
Galatasaray, bu tarih aralığında Raiffeisen Arena’da iki hazırlık maçına çıkacak. İlk maç 20 Temmuz’da Admira ile ikinci maç ise 23 Temmuz’da Cagliari ile oynanacak.
Avusturya etabının ardından çalışmalarına İstanbul’da devam edecek olan Okan Buruk'un ekibi, iki hazırlık maçına daha çıkacak. RAMS Park’ta oynanacak olan maçlarda Galatasaray, 26 Temmuz’da Strasbourg ile 2 Ağustos’ta ise. Lazio ile karşılaşacak.
Ümraniyespor - Galatasaray Canlı İzle
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