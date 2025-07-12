Ümraniyespor

Avusturya etabının ardından çalışmalarına İstanbul’da devam edecek olan Okan Buruk'un ekibi, iki hazırlık maçına daha çıkacak. RAMS Park’ta oynanacak olan maçlarda Galatasaray, 26 Temmuz’da Strasbourg ile 2 Ağustos’ta ise. Lazio ile karşılaşacak.