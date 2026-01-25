Yeni Şafak
Victor Osimhen'i şaşkına çeviren istek

13:3325/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Fatih Karagümrük maçı sonrası taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Nijeryalı futbolcu, ilginç istekler karşısında gülümseten anlar yaşadı.

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fatih Karagümrük karşılaşmasında attığı golle bu sezon Trendyol Süper Lig’deki 7, toplamda ise 13. golüne ulaştı.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sonrası tribünleri selamlayan yıldız futbolcu, Galatasaray taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Bir taraftara formasını hediye eden Osimhen, fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Fotoğraf çekimi sırasında bir taraftarın üzerindeki içliği istemesi ise kısa süreli şaşkınlığa neden oldu. Ancak bu isteğe de kayıtsız kalmayan Nijeryalı futbolcu, içliğini de taraftara verdi.

O anların ardından bir başka taraftarın Osimhen’den şortunu istemesi, 27 yaşındaki futbolcuyu bu kez daha da şaşırttı. Gülerek karşılık veren Osimhen, bu ilginç talep sonrası soyunma odasının yolunu tuttu.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Fatih Karagümrük
