Victor Osimhen'in sakatlık durumu ne, kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sağlık durumunu açıkladı. Peki, Osimhen'in son durumu ne, kaç hafta sahalardan uzak kalacak? İşte detaylar...
Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sağlık durumunu açıkladı.
OSİMHEN'İN SAKATLIK DURUMU NE?
Victor Osimhen’in sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.
OSİMHEN KAÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK?
Trt Spor'un haberine göre, Victor Osimhen iki hafta sahalardan uzak kalacak.
25 yaşındaki forvet oyuncusunun kaçıracağı maçlar belli oldu;
Malmö(D)
Trabzonspor(E)
Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 13 maça çıkarken 10 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.