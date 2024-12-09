Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Victor Osimhen'in sakatlık durumu ne, kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Victor Osimhen'in sakatlık durumu ne, kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

15:569/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sağlık durumunu açıkladı. Peki, Osimhen'in son durumu ne, kaç hafta sahalardan uzak kalacak? İşte detaylar...

Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sağlık durumunu açıkladı.

OSİMHEN'İN SAKATLIK DURUMU NE?


Victor Osimhen’in sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.



OSİMHEN KAÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK?


Trt Spor'un haberine göre, Victor Osimhen iki hafta sahalardan uzak kalacak.



25 yaşındaki forvet oyuncusunun kaçıracağı maçlar belli oldu;

Malmö(D)

Trabzonspor(E)


Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 13 maça çıkarken 10 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Sakatlık

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı KPSS'siz başvuru takvimi belli oldu mu?