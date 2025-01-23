Vinicius Jr. Neymar'ın rekorunu parçalıyor: Suudi Arabistan'dan görülmemiş teklif!

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Vinicius Jr. için Suudi Arabistan devi tarihte görülmemiş teklife hazırlanıyor. Neymar 2017'de PSG’ye Barcelona’dan 200 milyon sterlin (246,5 milyon dolar) rekor bedelle transfer olmuştu. Söz konusu teklif kabul edilirse Vinicius Jr. bu rakamın çok üstünde bir bedelle transfer olarak dünyanın en pahalı transferi olacak. İşte detaylar.
Suudi Arabistan devi, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Vinicius Junior'u transfer etmek için gemileri yaktı.
Neymar'ın 2017'de Barselona'dan Paris Saint-Germain'e transferi 200 milyon sterlin (246,5 milyon dolar) ile dünyanın en pahalı transferi olmaya devam ediyor.
Al-Hilal'in 2023'te PSG'deyken Kylian Mbappe için 259 milyon sterlin (333 milyon dolar) teklif ettiği bildiriliyor ancak şimdi Al-Ahli, Vinicius'a karşı mali gücünü daha da fazla göstermeye niyetli görünüyor.
Ünlü spor yorumcusu Ben Jacobs'a göre, Suudi Pro League takımı Al-Ahli, bu yaz Madrid'in forveti Vinicius için tam 350 milyon € (296 milyon £/365 milyon $) ödemeye hazır.
Hücum seçenekleri arasında Ivan Toney, Roberto Firmino ve Riyad Mahrez olmasına rağmen, Cidde merkezli takım 'bir ekstra elit yıldıza' yer olduğunu düşünüyor.
Jacobs, GIVEMESPORT'a şunları söyledi: "Cevap evet, kesinlikle öyle. Somut bir hedef. Bir numara, Vini Jr'ın bir milyar avroluk serbest kalma maddesi var ve Suudiler bunu etkinleştirmeye çalışmayacaklar. Ocak ayında hiçbir şey mümkün olmayacak.
Ve Al-Ahli, Ivan Toney, Bobby Firmino, Riyad Mahrez gibi inanılmaz oyunculara sahip olsa da, bir ekstra elit yıldız için yer olduğu hissi var.
Dolayısıyla oyuncu tarafında Al-Ahli düşünülerek görüşmeler çoktan yapıldı ve Suudi Arabistan yazın oldukça cüretkar bir şey denemek isteyebilir.
2025'te bunu başarmak çok zor olacak ama bana söylenen şu ki; Kylian Mbappe'ye PSG'deyken yapılan ve reddedilen dünya rekoru teklifine benzer bir teklif yapılacak.
Suudi Arabistan ekibi; 1 milyar avroluk serbest kalma bedelini değil, 350 milyon avroyu ödemeye hazır.
Bu teklif karşısında Real Madrid'in reddedilemeyecek kadar iyi bir teklif olarak düşünmesi normal olacak. Oyuncudan henüz bir evet cevabı gelmedi, ancak bu her şey olabilir. Al-Ahli; Vini Jr, 2025 yazı, 350 milyon avro... Yazın bunu bir yere."