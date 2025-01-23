Vinicius Jr. Neymar'ın rekorunu parçalıyor: Suudi Arabistan'dan görülmemiş teklif!

Bu teklif karşısında Real Madrid'in reddedilemeyecek kadar iyi bir teklif olarak düşünmesi normal olacak. Oyuncudan henüz bir evet cevabı gelmedi, ancak bu her şey olabilir. Al-Ahli; Vini Jr, 2025 yazı, 350 milyon avro... Yazın bunu bir yere."