Xabi Alonso'nun kaderi tek bir maça bağlandı: Çarşamba günü ya tamam ya devam!

Sezon başında takımın başına geçen İspanyol çalıştırıcı Xabi Alonso, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle Real Madrid'de hedef tahtasına oturdu. İspanyol basını, genç teknik direktörün geleceğinin Çarşamba akşamı oynanacak dev bir Şampiyonlar Ligi mücadelesine bağlı olduğunu iddia etti.
İspanya LaLiga devi Real Madrid'de teknik direktör kazanı kaynıyor.
Sezon başında takımın başına geçen İspanyol çalıştırıcı Xabi Alonso, Real Madrid'de beklentilerin altında kaldı ve hedef tahtasına konuldu.
İspanya'da yayın yapan SPORT ve AS gazeteleri, genç teknik direktörün Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City ile oynanacak maçta kaderini belirleyeceğini ifade etti.
Bazı oyuncularla yaşadığı gergin ilişki ve takımdaki sakatlıkların Alonso'nun elini zayıflattığı ifade edildi.
Öte yandan Zinedine Zidane'ın Real Madrid'de göreve getirilmesinin şu an için gündemde olmadığı aktarıldı.
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Manchester City mücadelesi, çarşamba akşamı saat 23.00'te Santiago Bernabeu'da oynanacak.