Yıldız oyuncu Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti: Galatasaray’ı reddetti

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yıldız oyuncuyu ikna etti. Golcü oyuncunun, Galatasaray’ın teklifini reddettiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe’de gözler bir yandan seçime bir yandan da transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.
Sarı lacivertli kulüpte başkan adayı Aziz Yıldırım’ın 2 golcüyle anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
Yıldırım’ın, Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Ayrıca gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Vedat Muriqi, Galatasaray’ın teklifini teşekkür ederek reddetti ve transfer olmayı kabul etmedi.