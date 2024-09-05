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Teknoloji

Merakla beklenen iPhone 16'nın fiyatları sızdı: Türkiye'de ne kadara satılacak?

15:42 - 5/09/2024 Perşembe
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Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan teknoloji devi Apple’ın merakla beklenen iPhone 16 serisinin tanıtımı yaklaşırken, Türkiye'deki tahmini satış fiyatları büyük yankı uyandırdı. İşte, iPhone 16 serisinin beklenen fiyatları ve detaylar...

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ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni iPhone 16 serisinin tanıtımı için gün sayıyor. Şirketin her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayının ikinci haftasında düzenleyeceği etkinlikte yeni modelini tanıtması bekleniyor.


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iPhone 16 serisinin özellikleri kadar Türkiye'deki satış fiyatlarına ilişkin iddialar da şimdiden teknoloji gündemini meşgul etmeye başladı.


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Milyonlarca iPhone kullanıcısı ve teknoloji tutkunu, bu yeni serinin Türkiye’deki satış fiyatlarının ne olacağını merakla bekliyor.


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Özellikle döviz kuru ve vergilerle birlikte iPhone 16 serisinin fiyatlarının Türkiye'de oldukça yüksek olacağı öngörülüyor.


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Söylentilere göre, fiyatlar neredeyse dudak uçuklatacak seviyede olacak. Apple, yeni modelini 9 Eylül 2024'te resmi olarak tanıtacak ve 20 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'deki teknoloji mağazalarında satışa sunacak.


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Bu model, Apple’ın en son teknolojilerini barındırması ve geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi nedeniyle yoğun bir ilgiyle karşılanacak gibi görünüyor.


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iPhone 16 serisinin olası özellikleri, kamera performansı, işlemci hızı ve batarya ömrü gibi konular da büyük bir merak konusu.


#İphone 16
#Apple
#teknoloji
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