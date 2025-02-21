İki ölçüm yöntemi birleştirildi

Meta’nın yaklaşımı, Manyetoensefalografi (MEG) ve Elektroensefalografi (EEG) teknolojilerini birleştiriyor. EEG, kafa derisine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beynin elektrik sinyallerini kaydederken, MEG ise bir tür kask yardımıyla sinapsların manyetik alanlarını ölçüyor. Her iki teknolojinin bir arada kullanılması, tahminlerin daha doğru olmasını sağlıyor. Meta'ya göre, bu yöntem yalnızca EEG kullanılmasına kıyasla en az iki kat daha etkili.







