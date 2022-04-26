Frambuazlı cheesecake tatlısı tarifi: frambuazlı cheesecake tatlısı malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Frambuaz, vişne ve çilek gibi meyveli yapılan soslarla lezzetine lezzet katılan ve ekşi-tatlı bir tada sahip olan Cheesecake tariflerini sizler için derledik. Peki evde pratik Cheesecake nasıl yapılır? İşte Cheesecake tarifi ve kalorisi.
FRAMBUAZLI CHEESECAKE TATLISI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Kreması İçin:
- -1 yemek kaşığı nişasta
- -3 adet yumurta
- -1 adet limon kabuğu rendesi (ve suyu)
- -1 su bardağı şeker
- -1 kutu sıvı krema 600 gram labne peyniri
- -1 paket vanilya
Tabanı İçin:
- -2 paket tam buğdaylı bisküvi 125 gram eritilmiş tereyağı
Sosu İçin:
- -1/2 su bardağı şeker
- -2 yemek kaşığı mısır nişastası
- -1 su bardağı su
- -1 paket vanilya
- -300 gram frambuaz (donmuş ya da taze)
FRAMBUAZLI CHEESECAKE TATLISI YAPILIŞI
- 1. Kelepçeli kalıbın kenar duvarlarını kaplamak için yağlı kağıtları kesin. Tabanı ve kenarları margarin sürerek yağlı kağıt ile kaplayın.
- 2. Daha sonra kalıbın alt tabanını su geçmemesini sağlamak için alüminyum folyo ile kaplayın.
- 3. Frambuzları yarım su bardağı şeker ve bir bardak su ile karıştırıp buzdolabında beklemeye alın.
- 4. Pasta tabanı için 2 paket tam buğday unlu bisküviyi rondodan geçirin.
- 5. 125 gram eritilmiş tereyağı üzerine ekleyip rondodan, bisküvilerle birlikte geçirin.
- 6. Hazırlamış olduğunuz kalıba bisküvili karışımı bir spatula ya da bardak ile iyice bastırarak yayın.
- 7. Pürüzsüz bir yüzey yaratmaya çalışın. Dinlenmesi için pasta tabanını kalıbıyla birlikte buzdolabında bekletin.
- 8. Cheesecake kreması için; 3 yumurta, 600 gram labne peynir, 1 su bardağı toz şeker, 1 kutu sıvı krema, 1 limon kabuğu rendesi ve suyu, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı dolusu nişastayı bir kaba alın.
- 9. Mikserle pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın.
- 10. Buzdolabından çıkardığınız kalıba kremalı karışımı dökün.
- 11. Su ile doldurduğunuz derin bir fırın tepsisinin içine kalıbı yerleştirerek 25 dakika 180 derecede; 25-30 dakika da 150 derecede pişirin.
- 12. Daha sonra fırını kapatıp bir saat de fırın içinde bekletin. Bu şekilde cheesecake çatlamadan pişecektir.
- 13. Cheesecake dışarıda soğurken farmbuazlı sosu hazırlamaya başlayın. Dolaptan çıkardığınız frambuazları bir blender ile ezin.
- 14. Bir çay bardağı su ile 2 yemek kaşığı nişastayı bir kasede açın.
- 15. Tencereye ekleyin. Kısık ateşte karıştırarak pişirin.
- 16. Sosunuz yoğun bir kıvama gelince içine bir paket vanilya ekleyip, karıştırın ve soğumaya bırakın.
- 17. Cheesecake ve frambuaz sosu soğuyunca, cheesecake’in üzerine sosunu döküp buzdolabında 1 gece beklemeye alın.
- 18. Buzdolabından çıkardığınız cheesecake’i kalıbından çıkarıp taze ya da donmuş frambuazla ve nane yapraklarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.
- **Afiyet olsun.
FRAMBUAZLI CHEESECAKE TATLISI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
Frambuazlı cheesecake tarifini hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 50 dakikadır.
FRAMBUAZLI CHEESECAKE TATLISI KALORİ DEĞERİ
Frambuazlı cheesecake tatlısının kalori değeri 480/kcal'dir.
FRAMBUAZLI CHEESECAKE TATLI TARİFİ PÜF NOKTALARI
Cheesecake yaparken limon rendesi ve suyu kullanmak cheesecake’e özel o mayhoş tadı yakalamanızı sağlayacaktır.