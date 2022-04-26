Frambuazlı cheesecake tatlısı tarifi: frambuazlı cheesecake tatlısı malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Frambuaz, vişne ve çilek gibi meyveli yapılan soslarla lezzetine lezzet katılan ve ekşi-tatlı bir tada sahip olan Cheesecake tariflerini sizler için derledik. Peki evde pratik Cheesecake nasıl yapılır? İşte Cheesecake tarifi ve kalorisi.

FRAMBUAZLI CHEESECAKE TATLISI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kreması İçin:

-1 yemek kaşığı nişasta

-3 adet yumurta

-1 adet limon kabuğu rendesi (ve suyu)

-1 su bardağı şeker

-1 kutu sıvı krema 600 gram labne peyniri

-1 paket vanilya

Tabanı İçin:

-2 paket tam buğdaylı bisküvi 125 gram eritilmiş tereyağı

Sosu İçin:

-1/2 su bardağı şeker

-2 yemek kaşığı mısır nişastası

-1 su bardağı su

-1 paket vanilya

-300 gram frambuaz (donmuş ya da taze)

FRAMBUAZLI CHEESECAKE TATLISI YAPILIŞI

1. Kelepçeli kalıbın kenar duvarlarını kaplamak için yağlı kağıtları kesin. Tabanı ve kenarları margarin sürerek yağlı kağıt ile kaplayın.

2. Daha sonra kalıbın alt tabanını su geçmemesini sağlamak için alüminyum folyo ile kaplayın.

Daha sonra kalıbın alt tabanını su geçmemesini sağlamak için alüminyum folyo ile kaplayın. 3. Frambuzları yarım su bardağı şeker ve bir bardak su ile karıştırıp buzdolabında beklemeye alın.

Frambuzları yarım su bardağı şeker ve bir bardak su ile karıştırıp buzdolabında beklemeye alın. 4 . Pasta tabanı için 2 paket tam buğday unlu bisküviyi rondodan geçirin.

. Pasta tabanı için 2 paket tam buğday unlu bisküviyi rondodan geçirin. 5. 125 gram eritilmiş tereyağı üzerine ekleyip rondodan, bisküvilerle birlikte geçirin.

125 gram eritilmiş tereyağı üzerine ekleyip rondodan, bisküvilerle birlikte geçirin. 6. Hazırlamış olduğunuz kalıba bisküvili karışımı bir spatula ya da bardak ile iyice bastırarak yayın.

Hazırlamış olduğunuz kalıba bisküvili karışımı bir spatula ya da bardak ile iyice bastırarak yayın. 7 . Pürüzsüz bir yüzey yaratmaya çalışın. Dinlenmesi için pasta tabanını kalıbıyla birlikte buzdolabında bekletin.

. Pürüzsüz bir yüzey yaratmaya çalışın. Dinlenmesi için pasta tabanını kalıbıyla birlikte buzdolabında bekletin. 8. Cheesecake kreması için; 3 yumurta, 600 gram labne peynir, 1 su bardağı toz şeker, 1 kutu sıvı krema, 1 limon kabuğu rendesi ve suyu, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı dolusu nişastayı bir kaba alın.

Cheesecake kreması için; 3 yumurta, 600 gram labne peynir, 1 su bardağı toz şeker, 1 kutu sıvı krema, 1 limon kabuğu rendesi ve suyu, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı dolusu nişastayı bir kaba alın. 9. Mikserle pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın.

Mikserle pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. 10. Buzdolabından çıkardığınız kalıba kremalı karışımı dökün.

Buzdolabından çıkardığınız kalıba kremalı karışımı dökün. 11. Su ile doldurduğunuz derin bir fırın tepsisinin içine kalıbı yerleştirerek 25 dakika 180 derecede; 25-30 dakika da 150 derecede pişirin.

Su ile doldurduğunuz derin bir fırın tepsisinin içine kalıbı yerleştirerek 25 dakika 180 derecede; 25-30 dakika da 150 derecede pişirin. 12. Daha sonra fırını kapatıp bir saat de fırın içinde bekletin. Bu şekilde cheesecake çatlamadan pişecektir.

Daha sonra fırını kapatıp bir saat de fırın içinde bekletin. Bu şekilde cheesecake çatlamadan pişecektir. 13. Cheesecake dışarıda soğurken farmbuazlı sosu hazırlamaya başlayın. Dolaptan çıkardığınız frambuazları bir blender ile ezin.

Cheesecake dışarıda soğurken farmbuazlı sosu hazırlamaya başlayın. Dolaptan çıkardığınız frambuazları bir blender ile ezin. 14. Bir çay bardağı su ile 2 yemek kaşığı nişastayı bir kasede açın.

Bir çay bardağı su ile 2 yemek kaşığı nişastayı bir kasede açın. 15. Tencereye ekleyin. Kısık ateşte karıştırarak pişirin.

Tencereye ekleyin. Kısık ateşte karıştırarak pişirin. 16. Sosunuz yoğun bir kıvama gelince içine bir paket vanilya ekleyip, karıştırın ve soğumaya bırakın.

Sosunuz yoğun bir kıvama gelince içine bir paket vanilya ekleyip, karıştırın ve soğumaya bırakın. 17. Cheesecake ve frambuaz sosu soğuyunca, cheesecake’in üzerine sosunu döküp buzdolabında 1 gece beklemeye alın.

Cheesecake ve frambuaz sosu soğuyunca, cheesecake’in üzerine sosunu döküp buzdolabında 1 gece beklemeye alın. 18. Buzdolabından çıkardığınız cheesecake’i kalıbından çıkarıp taze ya da donmuş frambuazla ve nane yapraklarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Buzdolabından çıkardığınız cheesecake’i kalıbından çıkarıp taze ya da donmuş frambuazla ve nane yapraklarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz. **Afiyet olsun.

FRAMBUAZLI CHEESECAKE TATLISI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Frambuazlı cheesecake tarifini hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 50 dakikadır.

FRAMBUAZLI CHEESECAKE TATLISI KALORİ DEĞERİ

Frambuazlı cheesecake tatlısının kalori değeri 480/kcal'dir.

FRAMBUAZLI CHEESECAKE TATLI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Cheesecake yaparken limon rendesi ve suyu kullanmak cheesecake’e özel o mayhoş tadı yakalamanızı sağlayacaktır.

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