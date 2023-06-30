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Fransa’da ne oluyor, protestoların sebebi ne?

‘Fransa’da ne oluyor?’ sorusu dünya basınında yankı uyandırdı. Fransa’nın başkenti Paris’te 17 yaşındaki bir gencin trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından öldürülmesi sonrası ülkede şiddetli gösteriler başladı. 27 Haziran Salı günü başlayan gösterilerin 3. gününde 4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde şehrin birçok yerinde ateş ve dumanların yükseldiği görüldü. Peki Fransa’da neler oluyor, son durum ne? Kaç kişi yaralandı ve öldü? Fransa’daki protestoların sebebi ne? İşte soruların yanıtları.

11:12 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fransa’da ne oluyor, protestoların sebebi ne?

Fransa’da ne oluyor, protestoların sebebi ne?

’da Salı günü baş gösteren protestolar her geçen gün şiddetini arttırıyor. Fransa'da 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından Paris, Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec başta olmak üzere birçok kentte halk sokağa döküldü. Şehrin her yerinde yağmalar başlarken sosyal medyaya düşen görüntülerde birçok noktada dumanlar yükseldiği görüldü. İşte detaylar.

FRANSA’DA NE OLUYOR, PROTESTOLARIN SEBEBİ NE?

Fransa'da polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. isimli sürücüyü öldürmüştü.

Nanterre Savcılığı, sürücüye ateş açarak öldüren polisin "kasten adam öldürme" gerekçesiyle tutuklu yargılanacağını duyurmuştu.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa indi. Araç, çöp bidonları ve farklı binaları ateşe veren eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.

Birçok şehirde eylemciler polisle çatıştı. Kamu kurumları, toplu taşıma araçları ateşe verilirken, tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Güvenlik güçleri şu ana kadar protesto gösterilerini bastıramazken, Marsilya'dan gelen görüntüler ülkedeki durumun vahametini ortaya koydu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde şehrin birçok noktasından dumanlar yükseldiği görüldü.

FRANSA’DA SON DURUM NE, KAÇ KİŞİ YARALANDI VE ÖLDÜ?

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan şiddet olaylarında 667 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise 249 polis ve jandarmanın yaralandığı belirtildi.

Gece Villeurbanne kentinde bir binada yangın çıkarken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının, havai fişek nedeniyle çıkmış olabileceği düşünülüyor. Neuilly-sur-Marne kentinde de belediyeye bağlı polislere ait araçların tamamı ateşe verilirken, Fresnes kentinde hapishanenin girişine havai fişek fırlatıldı ve yüzü maskeli kişiler, hapishaneye girmeye çalıştı.

4 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Olaylar nedeniyle Clamart kentine ek olarak, Neuilly-sur-Marne, Savigny-le-Temple ve Compiegne kentlerinde de gece saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.

40 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREVLENDİRİLDİ

Darmanin, 5 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde toplam 40 bin jandarma ve polisin bu akşam için görevlendirildiğini belirtti. Güvenlik güçlerinin ayaklanmalara karşı mücadele etmek, gözaltına almak, düzeni yeniden tesis etmek için gerekli teknik ve teknolojik imkanlarla donatılacağını ifade eden Darmanin, tüm siyasileri vatandaşları sükunete çağırmaya davet etti.


#Fransa
#Nael M.
#Nanterre
#Gerald Darmanin
37 dakika önce
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Fransa’da ne oluyor, protestoların sebebi ne?