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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, FUPS Bank'ın kuruluşunu onayladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de, FUPS Bank AŞ unvanı altında 1,5 milyar lira sermayeli bir dijital mevduat bankasının kuruluşunu onayladı. Banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek. Peki FUPS Bank kimin, sahibi kim? FUPS Bank Türk mü, yabancı mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FUPS Bank kimin, sahibi kim?
FUPS Bank kimin?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de, FUPS Bank’ın kurulmasını onayladı.

FUPS Bank sahibi kim?

BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Fatih Tosmur, Hüseyin Cem Başçı, Elif Tosmur ve Eysa Tosmur tarafından Türkiye'de FUPS Bank AŞ unvanlı bir dijital mevduat bankası kurulmasına izin verildi. Bankanın kuruluş sermayesi 1,5 milyar lira olacak.

Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.

Bu kapsamda banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek.

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