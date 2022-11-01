GS-BJK maçı hangi gün, maç saati kaç, canlı yayınlanacağı kanal hangisi?

GS-BJK derbi maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Beşiktaş'la derbi mücadelesine çıkacak. Zirve mücadelesi için oldukça kritik öneme sahip mücadeleyi iki takımda kazanmak istiyor.

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi saat kaçta?

Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'da başlayacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı hangi kanalda?

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı?

Süper Lig bu hafta sonu derbi heyecanına sahne olacak. İkinci Şenol Güneş döneminin ilk zorlu sınavını verecek olan Beşiktaş'a karşı Galatasaray da kendi evinde galibiyet sevincini kaptırmamakta kararlı. Hazırlıkları devam eden mücadeleye ilişkin biletler ise henüz satışa çıkmadı.

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Galatasaray-Beşiktaş derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçının biletleri satışa çıkacağı tarih konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Bilet satışlarının 2 Kasım Salı günü başlayacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray Beşiktaş maçı antremanlarına başladı

Galatasaray, BJK derbisi hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basına açık tutuldu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra 2 gruba ayrıldı. Defans oyuncuları savunma yerleşimi ve geriden oyun kurma çalışması yaparken, orta saha ve hücumdaki futbolcular ise topla koordinasyon uygulamaları üzerinde durdu.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

Sakatlıkları süren Yusuf Demir ile Kazımcan Karataş, takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başladı.

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Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

2022 2023 derbi tarihleri

Hafta 13: Galatasaray - Beşiktaş Hafta 15: Fenerbahçe - Trabzonspor Hafta 18: Fenerbahçe - Galatasaray Hafta 23: Galatasaray - Trabzonspor Hafta 27: Fenerbahçe - Beşiktaş Hafta 29: Trabzonspor - Beşiktaş Hafta 32: Beşiktaş - Galatasaray Hafta 34: Fenerbahçe - Trabzonspor Hafta 37: Galatasaray - Fenerbahçe