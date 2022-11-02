Özgün GS-BJK maçı hangi gün, maç saati kaç, canlı yayınlanacağı kanal hangisi?
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GS-BJK maçı hangi gün, maç saati kaç, canlı yayınlanacağı kanal hangisi?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi moral bulurken, Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş, yeni teknik direktör Şenol Güneş'le çıktığı ilk maçta taraftarlarını mutlu etti. Süper Lig’de bu hafta derbi heyecanı var. Beşiktaş 22 puanla 4'üncü sırada alırken, Galatasaray 21 puanla 5'inci sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı ne zaman çıkıyor?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Süper Lig GS BJK derbi maçı biletleri satışa çıktı mı?
GS-BJK derbi maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Beşiktaş'la derbi mücadelesine çıkacak. Zirve mücadelesi için oldukça kritik öneme sahip mücadeleyi iki takımda kazanmak istiyor.

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman?

  • Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi saat kaçta?

  • Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'da başlayacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı hangi kanalda?

  • Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı?

Süper Lig bu hafta sonu derbi heyecanına sahne olacak. İkinci Şenol Güneş döneminin ilk zorlu sınavını verecek olan Beşiktaş'a karşı Galatasaray da kendi evinde galibiyet sevincini kaptırmamakta kararlı. Hazırlıkları devam eden mücadeleye ilişkin biletler ise henüz satışa çıkmadı.

Galatasaray-Beşiktaş derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçının biletleri satışa çıkacağı tarih konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Bilet satışlarının 4 Kasım Perşembe günü başlayacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray Beşiktaş maçı antremanlarına başladı
Galatasaray Beşiktaş maçı antremanlarına başladı

Galatasaray, BJK derbisi hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basına açık tutuldu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra 2 gruba ayrıldı. Defans oyuncuları savunma yerleşimi ve geriden oyun kurma çalışması yaparken, orta saha ve hücumdaki futbolcular ise topla koordinasyon uygulamaları üzerinde durdu.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

Sakatlıkları süren Yusuf Demir ile Kazımcan Karataş, takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

2022 2023 derbi tarihleri

  1. Hafta 13: Galatasaray - Beşiktaş
  2. Hafta 15: Fenerbahçe - Trabzonspor
  3. Hafta 18: Fenerbahçe - Galatasaray
  4. Hafta 23: Galatasaray - Trabzonspor
  5. Hafta 27: Fenerbahçe - Beşiktaş
  6. Hafta 29: Trabzonspor - Beşiktaş
  7. Hafta 32: Beşiktaş - Galatasaray
  8. Hafta 34: Fenerbahçe - Trabzonspor
  9. Hafta 37: Galatasaray - Fenerbahçe

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