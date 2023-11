Bütün oyuncuların performanslarının daha yukarılara gittiğini gördüklerini ifade eden 50 yaşındaki teknik adam, “Bu kadar iyi oyunculara sahipseniz hep soru işareti olacak. Hepsi oynadığında en iyisini yapabilecek kaliteye sahip. O yüzden o soru işaretleri hiç bitmeyecek. Kim oynarsa oynasın, kim devam ederse etsin bu takım için en iyisini yapacağını çok net biliyorum. O yüzden yarın da bu olacak. Başlayacak bir 11 olacak. Devam edecek oyuncular olacak. Bununla ilgili seçimlerimizi bugün yapacağız. Yarın bunu tam olarak sahaya çıkartacağız. Dediğim gibi soru işaretleri her bölgede her yerde olabilir. Ama önemli olan performanslar. Bütün oyuncularımızın performanslarının daha yukarılara gittiğini görüyoruz. Bu da beni sevindiriyor. Mücadele ve rekabet olacak. Rekabette Galatasaray’ı daha büyük başarılara taşıyacak. Her bölgede her oyuncunun rekabet içerisinde olması oyuncuyu geliştirebilecek bir şey” dedi.