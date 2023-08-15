Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında evinde Olimpija Ljubljana’yı ağırlayacak. 3-0 biten ilk maçın rövanşı bugün saat 21.00’de başlayacak. Peki, Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı hangi kanalda yayınlanacak. İşte maç yayın bilgisi ve muhtemel 11’ler.
GALATASARAY - OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
GALATASARAY - OLİMPİJA LJUBLJANA CANLI SKOR
GALATASARAY - OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
3 Angelino
25 Victor Nelsson
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
22 Berkan Kutlu
27 Sergio Oliveira
7 Kerem Aktürkoğlu
10 Dries Mertens
53 Barış Alper Yılmaz
9 Mauro Icardi
OLİMPİJA LJUBLJANA
69 Matevz Vidovsek
2 Jorge Silva
3 David Sualehe
6 Mateo Karamatic
21 Ivan Posavec
14 Marcel Ratnik
19 Svit Seslar
34 Agustin Doffo
10 Timi Elsnik
37 Pedro Lucas Schwaizer
99 Rui Pedro
GALATASARAY-OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇINA DOĞRU
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında yarın Galatasaray'a konuk olacak Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörü Joao Henriques, karşılaşmada iyi bir atmosfer olacağını söyledi.
Müsabakanın oynanacağı RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Joao Henriques, iyi bir mücadele beklediğini belirterek, "İyi bir atmosfer olacak. Buna eminim. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor. Bundan dolayı çok iyi bir maç bekliyorum." diye konuştu.
Cezalı olduğu için ilk maçta görev alamayan Olimpija Ljubljana'nın orta saha oyuncusu Agustin Doffo ise "Ben buraya kazanmaya ve turu geçmeye geldim. Stadın dolu olacağının farkındayız ama hakemin düdüğü çaldıktan sonra maçlar 11'e 11 oynanıyor. Bu yüzden doluluk bizi etkilemeyecek." ifadelerini kullandı.
- Olimpija Ljubljana maçın hazırlıklarını tamamladı
Slovenya temsilcisi, yarın oynanacak maçın hazırlıklarını RAMS Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı.
İdmanın 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Oyuncular, basına açık bölümde pas çalışması yaptı.