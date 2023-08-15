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Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Galatasaray evinde Olimpija Ljubljana’yı konuk ediyor. Rams Park’ta oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda ilk maçta 3-0’lık skorla galip gelerek tur için büyük bir avantaj elde etti. Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılıların bugün nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

11:05 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında evinde Olimpija Ljubljana’yı ağırlayacak. 3-0 biten ilk maçın rövanşı bugün saat 21.00’de başlayacak. Peki, Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı hangi kanalda yayınlanacak. İşte maç yayın bilgisi ve muhtemel 11’ler.

GALATASARAY - OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşı Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı
bugün saat 21.00
’de yayınlanacak. Karşılaşma
SPOR SMART
ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - OLİMPİJA LJUBLJANA CANLI SKOR

GALATASARAY - OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

3 Angelino

25 Victor Nelsson

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

22 Berkan Kutlu

27 Sergio Oliveira

7 Kerem Aktürkoğlu

10 Dries Mertens

53 Barış Alper Yılmaz

9 Mauro Icardi

OLİMPİJA LJUBLJANA

69 Matevz Vidovsek

2 Jorge Silva

3 David Sualehe

6 Mateo Karamatic

21 Ivan Posavec

14 Marcel Ratnik

19 Svit Seslar

34 Agustin Doffo

10 Timi Elsnik

37 Pedro Lucas Schwaizer

99 Rui Pedro

GALATASARAY-OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇINA DOĞRU

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında yarın Galatasaray'a konuk olacak Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörü Joao Henriques, karşılaşmada iyi bir atmosfer olacağını söyledi.

Müsabakanın oynanacağı RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Joao Henriques, iyi bir mücadele beklediğini belirterek, "İyi bir atmosfer olacak. Buna eminim. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor. Bundan dolayı çok iyi bir maç bekliyorum." diye konuştu.

Cezalı olduğu için ilk maçta görev alamayan Olimpija Ljubljana'nın orta saha oyuncusu Agustin Doffo ise "Ben buraya kazanmaya ve turu geçmeye geldim. Stadın dolu olacağının farkındayız ama hakemin düdüğü çaldıktan sonra maçlar 11'e 11 oynanıyor. Bu yüzden doluluk bizi etkilemeyecek." ifadelerini kullandı.

- Olimpija Ljubljana maçın hazırlıklarını tamamladı

Slovenya temsilcisi, yarın oynanacak maçın hazırlıklarını RAMS Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı.

İdmanın 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Oyuncular, basına açık bölümde pas çalışması yaptı.


#Galatasray
#Olimpija Ljubljana
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#3. eleme turu
18 dakika önce
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