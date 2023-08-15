Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Müsabakanın oynanacağı RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Joao Henriques, iyi bir mücadele beklediğini belirterek, "İyi bir atmosfer olacak. Buna eminim. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor. Bundan dolayı çok iyi bir maç bekliyorum." diye konuştu.