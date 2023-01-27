|
Erol Bulut
Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Konu ile ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Erol Bulut ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı takım, idmanın ardından Ankara'ya hareket etti.