|
Özgün

Gaziantep FK ayrılığı resmen açıkladı

Gaziantep Futbol Kulübü, 1,5 yıldır takımın başında olan teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını resmi olarak açıkladı. Tecrübeli teknik adam Gaziantep FK'da görev aldığı sürede 65 maçta 23 galibiyet 17 beraberlik 25 mağlubiyet aldı. Gaziantep FK'da yeni teknik direktörün kim olacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar.

17:24 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Erol Bulut

Erol Bulut

Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

TEKNİK DİREKTÖR EROL BULUT İLE YOLLAR AYRILDI

Konu ile ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Erol Bulut ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, idmanın ardından Ankara'ya hareket etti.



#Gaziantep FK
#Erol Bulut
#Teknik Direktör
#Spor Toto Süper Lig
41 dakika önce
default-profile-img
Gaziantep FK ayrılığı resmen açıkladı
HaberTürk yazarı Sevilay Yılman Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi: Kazanamaz çünkü beceriksiz lider algısı var
HaberTürk yazarı Sevilay Yılman Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi: Kazanamaz çünkü beceriksiz lider algısı var
Muş Valiliğinden kar uyarısı
Ordu TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
MSB: Kosova'da selden etkilenen 38 aileye kıyafet yardımı yapıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.