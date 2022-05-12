Gelin çantası tarifi: gelin çantası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Krepleri lezzetli bir tarife çevirmek mümkün. İşte, enfes gelin çantası tarifi...
GELİN ÇANTASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- -1 su bardağı un
- -1 paket vanilya
- -2 yemek kaşığı kakao
- -1 çay kaşığı kabartma tozu
- -1 su bardağı süt
- -1 adet yumurta
- -3 çorba kaşığı şeker
- -3 çorba kaşığı sıvı yağ
- -2 paket krem şanti
- -1 kase hindistan cevizi
GELİN ÇANTASI YAPILIŞI
- 1. İlk olarak krem şantileri hazırlayın ki dolapta biraz soğusun ve kıvam alsın. Dilediğiniz krem şantiyi kullanabilirsiniz. İster sade kullanın ister meyve aromalı fark etmez. Hazırladıktan sonra dolaba alıp, dinlendirebilirsiniz.
- 2. Bir kapta yumurta ile şekeri çırpın. Şeker eridikten sonra içerisine süt, yağ,şeker, kabartma tozu, kakao ve unu ekleyerek güzelce çırpın.
- 3. Kıvam almadı ve halen cıvık haldeyse un ekleyebilirsiniz. Krep hamuru kıvamını alacaktır.
- 4. Tavanızı eritin ve bir peçeteyi sıvı yağa bandırarak tavanızı yağlayın.
- 5. Ardından bir kepçe ile tavanın tam ortasına dökün ve yayılmaya bırakın yani tavayı hareket ettirmeyin. Ocağınızın altını kısın ve üst tarafı göz göz olana yani kabarana kadar pişirin ve ocaktan alın. Yani sadece alt tarafı pişmiş ve renk almış olacak.
- 6. Aldığınız krepi soğumaması ve kuruyup çatlamaması için bir poşetin içine koyun. Hamur bitene kadar bu işlemlere devam edin.
- 7. Krem şantiyi dolaptan alın ve kreplerin içine paylaştırarak serin lakin sadece bir yarısına ardından katlayın. Böylece pişmiş kısım ön tarafta olmuş olacak.
- 8. İçerisinde krem şanti bulunan krepe hafif bastırıp şantinin birazının dışarı çıkmasını sağlayın ve Hindistan cevizine bulayın. Bu aşama da dilerseniz başka süslere de bulayabilirsiniz.
- **Afiyet olsun.
GELİN ÇANTASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
Gelin çantası tarifini hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 10 dakikadır.
GELİN ÇANTASI TARİFİ KALORİSİ
Gelin çantasının kalori değeri 271/kcal'dir.