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Gençlik Kampı başvuruları ne zaman bitecek?

Gençlik Kampı başvuruları ne zaman bitecek?

18:3425/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Gençlik Kampı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik Kampı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen 2025 Yaz Gençlik Kampları için başvurular başladı. Pu yılki ilk 5 dönemi için başvurular 9 Haziran 2025'e kadar devam edecek. Peki Gençlik Kampı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB Yaz Gençlik Kampı başvuru şartlar ve yaş grupları.

Gençlik Yaz Kampları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gençlerin yaz tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla düzenlenen ücretsiz etkinliklerdir. Bu kamplar, gençlerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefler. Peki, Gençlik Kampı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GENÇLİK KAMPI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk 5 Dönem başvuru sonuçları en geç 13 Haziran 2025 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sonraki dönem başvuru sonuçları ise en geç 18 Temmuz 2025 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

YAŞ GRUPLARI VE KATILIM ŞARTLARI

Başvurularda yıl bazlı yaş grupları dikkate alınacaktır.

12 - 25 yaş arasındaki gençler başvuru yapabilir.

Mavi (Deniz) Kampları - Erkek/Kız:

12-13 yaş grubu → 2013-2012 doğumlular

14-15 yaş grubu → 2011-2010 doğumlular

Yeşil (Doğa) Kampları - Erkek/Kız:

16-17 yaş grubu → 2009-2008 doğumlular

18-22 yaş grubu → 2007-2003 doğumlular

23-25 yaş grubu → 2002-2000 doğumlular



#GSB
#Yaz Gençlik Kampı
#Gençlik Ve Spor Bakanığı
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