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Giyimde domuz derisi kullanmak caiz mi? Diyanet açıkladı! Ünlü ayakkabı markalarında kullanılıyordu

Giyimde domuz derisi kullanmak caiz mi? Diyanet açıkladı! Ünlü ayakkabı markalarında kullanılıyordu

21:1821/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Giyimde domuz derisi kullanmak caiz mi? Diyaney yanıtladı
Giyimde domuz derisi kullanmak caiz mi? Diyaney yanıtladı

Ünlü ayakkabı markalarında domuz derisi kullanımı tespit edilmesinin ardından konuyla ilgili dini bilgiler de merak edilmeye başlandı. Diyanet'e en fazla sorulan sorulardan biri de 'Giyimde domuz derisi kullanmak caiz mi?' oldu. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nda yer alan bilgiler ise şu şekilde.

Günün en çok konuşulan konularından biri ünlü ayakkabı markalarında domuz derisi tespit edilmesi oldu. Sosyal medyada da binlerce yorum yapılan konuyla ilgili merak edilen bir diğer konu ise, giyimde domuz derisi kullanmak caiz mi? sorusu oldu. Peki Diyanet buna ne diyor? İşte yanıtı.


Domuz derisinden veya kılından ayakkabı veya giysi yapmak, fırça veya dikiş ipi imal etmek, bu tür ürünleri kullanmak ve alıp satmak caiz midir?


Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu resmi internet sitesinde (kurul.diyanet.gov.tr) yer alan bilgilere göre,

Kur’an-ı Kerim’de haram kılınan hayvan kökenli gıdalar içerisinde açıkça ismi belirtilen tek hayvan domuzdur
(Bakara, 2/173; Maide, 5/3; Enam, 6/145; Nahl, 16/115). Ayetlerde “domuzun etinin” vurgulanması, bu hayvandan beklenilen en önemli yararın etine yönelik olması nedeniyledir. Fıkıh literatüründe
domuzun yalnızca etinden değil, kemikleri ve yağı da dahil bütün cüzlerinden faydalanmanın haram olduğu açıkça belirtilmiştir.

Domuzdan kaçınmanın kapsamı konusunda ulaşılan görüş birliğini Cessas, “ümmetin domuzla ilgili ayetlerin metninde ittifak ettiği gibi, muhtevası ve yorumlanmasında da ittifak ettiği” tespitiyle vurgulamaktadır. Yalnızca domuz kılının deri vb. mamullerin dikişi için kullanılabileceği, bazı fıkıhçılar tarafından bir takım çekincelerle birlikte kabul görmüştür (Cessas, Ahkamü’l-Kur’an, I, 153; III, 296-297; Kasani, Bedaiu’s-sanai, I, 63; İbn Kudame, el-Muğni, I, 109).


Fıkıh kitaplarındaki açık ifadelerden anlaşıldığı üzere (Bedreddin el-Ayni, Minhatü’süluk fi şerhi Tuhfeti’l-muluk, s. 48; İbn Nüceym, el-Bahrü’r-raik, VI, 87-88) bu görüşler de o dönemde ilgili işler için alternatif malzeme sıkıntısı çekilmesinden kaynaklanmakta ve zaruret kavramıyla ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla bu ruhsatın da döneminin şartlarına bağlı olduğu dikkatten kaçmamalıdır. Domuz mahiyeti (aynı) itibarıyla necis kabul edildiği için, domuz derisinin de tabaklama ve benzeri işlemlerle temiz hale gelemeyeceği İslam alimlerinin tamamına yakını tarafından benimsenmiştir (Zeylai, Tebyinü’l-hakaik, I, 26; İbn Abdülber, el-İstizkar, XV, 347, 349; Dusuki, Haşiyetü’d-Dusuki ale’ş-Şerhi’l-Kebir, I, 54).


Günümüzde ise alternatif helal maddeler bulunduğu için domuz derisinden veya kılından; ayakkabı veya giysi yapmak, fırça veya dikiş ipi imal etmek ve bu tür ürünleri kullanmak, bunların alım satımını yapmak caiz değildir.
(DİYK’ın 2018-26 tarih ve sayılı kararı).


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Giyimde domuz derisi kullanmak caiz mi? Diyanet açıkladı! Ünlü ayakkabı markalarında kullanılıyordu