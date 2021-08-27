Gönül Dağı dizisi yeni sezon ne zaman?

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

Gönül Dağı'nın 2. sezon çekimleri başladı

Dizinin 2. sezon çekimleri 21 Ağustos'ta başladı. Dizinin hesabından yapılan açıklamada, "Çok yakında özlem bitiyor ve kaldığımız yerden devam ediyoruz" denilmişti.

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Amca oğullarından mesaj var! ✉#GönülDağı 2. sezon çekimleri başladı! 🎉

Çok yakında özlem bitiyor ve kaldığımız yerden devam ediyoruz 🙂@berkatan @CihatSuvarioglu @SemihErturk @trt1 pic.twitter.com/rAEoPte6Lj — Gönül Dağı (@gonuldagitrt) August 21, 2021

Gönül Dağı 2. sezonu ne zaman başlıyor?

Ekrana geldiği ilk günden bu yana yayınlandığı izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Gönül Dağı, 29 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan 30. bölümü ile birlikte ara vermişti.

Gönül Dağı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Afiş çekimimizden küçük bir kamera arkası sizlerle Tüm enerjimiz ile kaldığımız yerden devam ediyoruz! #GönülDağı yeni sezonuyla çok yakında" denildi.

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