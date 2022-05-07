Gül tatlısı tarifi: Gül tatlısı malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Ilık şerbetiyle buluştuktan sonra enfes bir tada dönüşen gül tatlısı nasıl yapılır? İşte, muhteşem tadıyla gül tatlısı tarifi..

GÜL TATLISI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-1 çay bardağı yoğurt

-1 çay bardağı sıvı yağ

-125 gram eritilmiş tereyağı

-1 çay bardağı irmik

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilya

-2,5 su bardağı un

Şerbeti için:

-3 su bardağı toz şeker

-3 su bardağı su





GÜL TATLISI YAPILIŞI

1. İlk olarak şerbetimizi hazırlayarak başlıyoruz. Tenceremize şeker ve suyu alarak 10 dakika kadar kaynatıp soğumaya bırakıyoruz.

2. Tatlının hamuru için uygun bir kaba, eritmiş olduğumuz tereyağı, sıvı yağı, yoğurt ve irmiği alarak çırpıcı ile çırpalım.

3. Üzerine vanilya, kabartma tozu ve unu ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim.

4. Hamurumuzu merdane ile kalın olmayacak şekilde açalım. Açtığınız hamuru çay bardağı ile keselim.

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5. Kesilen daireleri yarım ay şeklinde üst üste gelecek biçimde 3 tanesini koyarak rulo yapalım.

6. Ruloyu da bir bıçak ile ortadan ikiye keserek iki adet gül elde etmiş olalım.

7. Tüm hamur için aynı işlemi yapalım ve tepsiye dizip ortalarına fındık batıralım.

8. 160 derece fırında 30 dakika kadar pişirelim. Kurabiyeler sıcak iken soğumuş olan şerbeti üzerine dökelim. Şerbetini tamamen çekince servis edelim. Afiyetler olsun...

GÜL TATLISI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Gül tatlısı hazırlama süresi 32 dakika, pişirme süresi 30 dakikadır.

GÜL TATLISI KALORİSİ

Gül tatlısının kalori değeri 633/kcal'dir.

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GÜL TATLISI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Şerbet soğuk tatlı sıcakken üzerine dökmeniz gerekiyor.

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