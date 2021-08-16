Özgün Gulaş ne demek? Gulaş yemeği nasıl yapılır? Gulaş tarifi, malzemeleri
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Gulaş ne demek? Gulaş yemeği nasıl yapılır? Gulaş tarifi, malzemeleri

Gulaş yemeği nasıl yapılır? Gulaş ne demek? Gulaş hangi yöreye ait bir yemektir? Dana etinden yapılan gulaş biraz sebze biraz da baharatla pişirilir. Gulaş nasıl yapılır? Gulaş yemeğine ne konur? Etli yemeklerin güzel bir tarifi olan Gulaş tarifi, yapımı haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gulaş ne demek? Gulaş yemeği nasıl yapılır? Gulaş tarifi, malzemeleri
gulaş

Gulaş bir Macar yemeğidir. Gulaş yemeği tarifi merak edilirken Gulaş kelimesinin anlamı da merak edilen konulardandır. Peki, Gulaş ne demek?

GULAŞ NE DEMEK?

Bir haşlama yemeği olan gulaş, et ve sebzenin birleşimiyle ortaya çıkarılan lezzetli bir tariftir. Yemeğin adı Macarca'da ''sığır güden kişi, çoban'' anlamına gelir.

Gulaş, 'Gulyas' kelimesinden geliyor. Macaristan'ın en sevilen yemeklerinden biri olan Gulaş'ın adı da pek tabii Macarca'dır. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de çok sayıda kafe ve restoran menüsünde Gulaş karşınıza çıkar. Kuşbaşı doğranmış etlerle bir nevi çorba tarzında sunuluyor.

Gulaş, genellikle dana eti, soğan ve kırmızı biberden yapılıyor. Kökeni, 9'uncu yüzyıla dayanan Gulaş, aslında Macar çobanların yediği bir haşlama yemeğidir. Gulaş kelimesi ise Macarcada 'çoban' anlamına gelir.

Kökeni 9. yüzyıla dayanan gulaş yemeği adını Macar çobanlarından alıyor. Sürüleri otlatmaya giderken yola çıkan çobanlar, yanlarına bu esnada taşıyabilecekleri yemekleri alırdı. İşte bu gulaş yemeği de çobanların yanlarına aldıkları et, soğan ve biber karışımından doğdu.

GULAŞ TARİFİ

Püf Noktası

Gulaş yapımında kullanılacak mutfak gereçleri çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden dolayı mutlaka döküm tava ya da wok tavası veya toprak güveç kapı kullanmanız gerekmektedir. Yemeğinizin minimum 1 saat dinlendirmeniz yemeğinize lezzet katacaktır.

Malzemeler

1 kg dana kuşbaşı

3 adet soğan

3 diş sarımsak

4 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

200 ml domates püresi

1 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı mercanköşk

1 adet defne yaprağı

Yapılışı:

Öncelikle tereyağı tencerede eritilir ve doğranan soğanlar da ilave edilir.

Soğanların pembeleşmesinin ardından doğranan sarımsaklar atılır ve 2-3 dakika kadar kavrulur.

Kuşbaşı etler tencereye alınır ve suyunu çekene kadar pişirilir.

Baharatlarla birlikte mercanköşk, defne yaprağı ve domates püresi de ilave edilerek karıştırılır.

Su da eklenerek un ilave edilir. Un eklenirken yavaşça karıştırılır ki topaklanma olmasın.

Tencere kapatılarak bir taşım kaynadıktan sonra kısık ateşte etler yumuşayana dek pişirilir.

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