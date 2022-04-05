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Muhteşem lezzetiyle gönüllerin sultanı: Güllaç

Gönüllerin sultanı, huzurun, rahmetin, bereketin ve kardeşliğin ayı Ramazan'a kavuşmuş bulunmaktayız. Sıcacık iftar sonrası lezzetiyle tadını damakta bırakan, günün yorgunluğu unutturan güllaç tarifini sizler için hazırladık. Güllaç nasıl yapılır? Güllaç için gerekli malzemeler nelerdir? İşte tarifin detayları sizlerle..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapmanın püf noktaları
Güllaç tarifi

Gönüllerin sultanı, huzurun, rahmetin, bereketin ve kardeşliğin ayı Ramazan'a kavuşmuş bulunmaktayız. Sıcacık iftar sonrası lezzetiyle tadını damakta bırakan, günün yorgunluğu unutturan güllaç tarifini sizler için hazırladık. Güllaç nasıl yapılır? Güllaç için gerekli malzemeler nelerdir? İşte tarifin detayları sizlerle..

Güllaç tarifi
Güllaç tarifi

Güllaç için gerekli malzemeler

  • 12 yaprak güllaç
  • 1,5 litre süt
  • 2 su bardağı şeker
  • Çekilmiş ceviz
  • 2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)
  • Üzeri için:
  • Toz Antep fıstığı
  • Kiraz şekerlemesi

Güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapmanın püf noktaları

  1. Güllaç tatlısını yapmak için; öncelikle süt ve şekeri tencereye alarak ısıtıyoruz, şekerler tamamen erisin. Bu aşamada sütü çok fazla ısıtmanıza gerek yok, şekerin erimesi yeterli olacaktır.
  2. Daha sonra sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakıyoruz. Eğer el yakmayacak şekilde ısıttıysanız tekrar ılıması için beklemenize gerek olmayacaktır. Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur o nedenle el yakmayacak şekilde olmalı.
  3. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde ilkini derince bir tepsiye koyuyoruz.
  4. Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.
  5. Altı güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayalım ve 6. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim.
  6. Kalan şekerli sütün içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim. Burada kullandığınız gül suyunun kozmetik ürünü olmamasına dikkat etmelisiniz.
  7. Hazırladığımız tatlımızı 2 saat kadar buzdolabında muhafaza edelim.
  8. En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz. Ben toz antep fıstığı ve kiraz şekerlemeleri ile süsledim. Afiyet olsun!

Güllaç yapmanın Püf noktaları

  1. Güllaç yapraklarını ıslatacağınız sütün sıcaklığı çok iyi olmalıdır. Eğer sütünüz çok sıcak olursa güllaç yapraklarını hamur edebilir, çok fazla ılık olması durumunda ise güllaç yapraklarını ıslatmayabilir.
  2. Güllaç tatlınızın tam tadında olması için gül suyu eklemelisiniz.
  3. Güllaç tatlınızın tadını kaybetmemesi ve içerisindeki cevizin güllacınızı karartmaması için yaptığınız gün tüketmeniz daha iyi olacaktır.

Bir porsiyon güllaç kaç kaloridir?

Orta büyüklükteki 1 dilim güllaç yaklaşık olarak 250 kaloriye denk gelmektedir.

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